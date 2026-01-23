Biståndshandläggare Äldreomsorg, Myndighet Äldre
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Arbetsplatsbeskrivning
Bromma stadsdelsförvaltning är en av Stockholm stads 11 stadsdelar.
Bromma ligger nära Stockholms innerstad och vid Mälaren med dess vackra natur. Vi sitter i nybyggda lokaler i Bromma Blocks med närhet till goda kommunikationer och affärer.
Alla arbetsplatser är placerade på ett våningsplan vilket ger fördelar i form av överblick och en sammanhållen verksamhet. Bromma stadsdelsförvaltnings aktivitetsbaserade arbetsplatser ska uppmuntra och underlätta att arbeta kreativt, tvärfunktionellt och visuellt. Arbetsplatserna är anpassade till uppdragens olika behov och bidrar till stimulans att samarbeta och samverka.
Myndighet Äldre i Bromma har totalt 42 medarbetare och har en god arbetsmiljö med fin stämning och trivsel. Hos oss får du ett jobb som ger mycket tillbaka. Vi satsar på dig som arbetar hos oss genom att uppmuntra till kompetensutveckling. Enheten leds av två enhetschef och två gruppledare. Inom enheten har vi specialiserade uppdrag inom ett specifikt handläggnings- eller utvecklingsområde.
Vi erbjuder även:
Flextid och sommartid
Möjlighet till att semesterväxla
Möjlighet till delvis arbete hemifrån utifrån verksamhetens behov
Friskvårdsbidrag
Läs mer om våra förmåner härPubliceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Myndighet Äldre ingår inom området Myndighet och Förebyggande, tillsammans med två enheter för förebyggande och har i uppdrag att utifrån gällande lagstiftning svara för myndighetsutövning och beställning inom verksamhetsområdet. Uppföljning av beviljade insatser, verkställighet och kostnader ingår som ett led i handläggningen. Som biståndshandläggare ansvarar du för att utreda behov, bedöma, besluta och följa upp insatser för personer över 65 år enligt SoL. Vi arbetar kontinuerligt för att uppnå en rättssäker och likställd biståndsbedömning. Arbetet kräver ett lyhört bemötande gentemot våra äldres behov och du bör ha ett intresse för att samverka med andra professioner.Kvalifikationer
Du har socionomexamen. Du har goda kunskaper i gällande lagstiftning och regelverk samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av biståndsbedömning inom äldreomsorg.
Vi kommer lägga särskild vikt vid följande personliga egenskaper:
Som person har du hög personlig mognad där du är trygg, stabil och trivs i en självgående roll där du har lätt för att ta initiativ. Du är strukturerad, med god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare är du flexibel och beslutsam, du anpassar dig till ändrade omständigheter och driver processer på ett målinriktat sätt. Då arbetet innebär kontakter med många samarbetspartners bör du ha en mycket god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
Myndighet Äldre arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten och den person vi söker ska vara delaktig, bidra till utveckling och känna engagemang i förändringsarbetet.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
