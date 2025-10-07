Biståndsbedömare SoL sökes för projektanställning mot hemtagningar
2025-10-07
Vill du vara med och göra skillnad i samband med att kommunens kunder är inlagda och kommer hem från sjukhus.
Nu finns en möjlighet att kunna bidra till en trygg och säker hemgång i samband med utskrivning från sjukhus.
Vi kommer inom ramen för omställningen till en god och nära vård, hälsa och omsorg att förstärka arbetet kring tidig hemgång från sjukhusen. Vi tänker att just du är intresserad av att vara del av vårt omställningsarbete. Dina arbetsuppgifter
I din roll som biståndsbedömare kommer du att ansvara för de insatser som kunden har behov av både i och utanför hemtagningsteamet i samband med hemgång från sjukhus. Du inhämtar ansökningar, utreder och bedömer insatser enligt Socialtjänstlagen. Du har en aktiv roll i hemtagningsteamet och i samverkan mellan övriga biståndsbedömare i kommunen.
Hemtagningsteamet är en nystartad satsning i Filipstads Kommun. Du kommer att jobba tillsammans med arbetsterapeut, rehabiliteringsassistent och sjuksköterska. Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som biståndsbedömare/biståndshandläggare tidigare. Meriterande är att ha jobbat inom formen som hemtagare.
Du bör vara flexibel i ditt yrkesutövande då du behöver ha förmåga att ta snabba beslut och vara förberedd på att ingen dag är den andra lik. Vi söker dig som är trygg som person och i din yrkesroll och som gillar att jobba mot människor i olika former av utsatta situationer. Du ska tycka det är roligt och intressant att vara del av ett omställningsarbete.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. Anställningsvillkor
Anställningen är en projektanställning med sysselsättningsgrad 100% på 1 år med start enligt överenskommelse. Anställningen ger goda möjligheter till förlängning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
