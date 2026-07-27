Biståndsbedömare/socialsekreterare sökes till Stenungsunds kommun
Stenungsunds kommun / Socialsekreterarjobb / Stenungsund Visa alla socialsekreterarjobb i Stenungsund
2026-07-27
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra kommunala samarbeten. Kommunhuset ligger centralt i Stenungsund med närhet till tåg-busstation för pendlare, tillgång till parkering för bilburna, stort utbud av shopping och lunchrestauranger och precis utanför kontorsfönstret finns möjlighet till att ta ett dopp i havet.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst står inför en organisationsförändring där vi utökar från fyra verksamhetsområden till fem områden: Särskilt boende/Korttidsverksamhet, Hemtjänst, Individ och familjeomsorg, Funktionshinder samt det femte området Kommunal Primärvård/Bistånd/Förebyggandeenheten.
På Biståndsenheten/ vård och omsorg arbetar 8 st. socialsekreterare, förste socialsekreterare och enhetschef. Biståndsenheten består av en kunnig arbetsgrupp där samarbete och teamarbete ingår som en grund i vårt arbetssätt.
Vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med många skratt och professionella medarbetare i olika åldrar. Stenungsunds kommun erbjuder träning på arbetstid och flera förmåner som årsarbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete.
Du kommer att få en god introduktion och erbjuds både intern och extern handledning.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu två socialsekreterare till vårt team då två uppskattade kollegor har gått vidare till nya uppdrag inom kommunen.
Som socialsekreterare handlägger du ansökningar utreder, bedömer behov, informerar, fattar beslut och följer upp insatser för de som har rätt till insatser utifrån Socialtjänstlagen (SoL) Vi arbetar med att möta människor som är i behov av stöd och där både seniorer men även yngre personer som har olika stödbehov i sin vardag ingår.
Vi samarbetar med utförarverksamheten, så som hemtjänst, särskilda boenden och övrig socialtjänst, myndigheter, sjukvård. Arbetet innebär i hög utsträckning myndighetsutövning med krav på rättssäkerhet, gemensamt förhållningsätt och likvärdiga bedömningar. Med hjälp av din kunskap och ett gott bemötande ser du till att de individer du möter får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva ett gott och självständigt liv som andra.
Vi använder oss av dokumentationssystemet Procapita/Life Care och biståndsenheten har under några år arbetat utifrån IBIC. I uppdraget ingår främst att hantera vårdplaneringsystemet SAMSA och in och utskrivningsprocessen. Vi arbetar med planeringsteam där vi tillsammans med flera berörda aktörer samverkar för trygg hemgång efter sjukhusvistelse. Uppdelningen i arbetsgruppen är att tre medarbetare arbetar i planeringsteam och resterande arbetar med övrig handläggning.
Vi söker socialsekreterare som är nyfikna och engagerade inför förändrat arbetssätt som är på gång i och med nya socialtjänstlagen. Hos oss får du ett stimulerande och ansvarfullt arbete, med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till metod- och processhandledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande:
• Erfarenhet av myndighetsutövning och önskvärt inom äldreomsorg
• Insatt i in och utskrivningsprocessen från sluten hälso och sjukvård.
• Kunskap om IT-tjänsterna SAMSA och Life Care.
• Personlig lämlighet
Då tjänsterna innefattar administrativt arbete, behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, i både tal och skrift
För att passa i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och effektiv med din tid. Du arbetar bra tillsammans med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det utförs väl, med såväl brukare, anhöriga och din arbetsgrupp i åtanke.
Till uppdraget som socialsekreterare söker vi dig som ser möjlighet till gynnsamma förändringar och medverkar till att skapa situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du arbetar transparent och inkluderande gentemot såväl arbetsgruppsom arbetsledare och enhetschef.
Du utgår från allas lika värde och skapar god atmosfär, i så väl möten, som i den egna arbetsgruppen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort krävs.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas..
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare +46303730000 Jobbnummer
10013288