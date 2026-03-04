Biståndsbedömare inriktning utredning och uppföljning, socialpsykiatri
2026-03-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Tänk dig en framtid där socialtjänsten är en kraft för positiv förändring, där varje individ känner sig sedd och får det stöd de behöver. En framtid där vi tillsammans skapar en mer inkluderande och jämlik kommun att leva i. För att nå dit behöver vi utveckla vår socialtjänst - och där kommer du in!
Vi strävar efter att vara en flexibel förvaltning med anpassningsförmåga utifrån kommuninvånarens situation men också förändringar i vår omvärld.Vi går mot ett mer teamorienterat arbetssätt och utökar nu gruppen för att säkerställa ett jämlikt och enhetligt stöd i kommunen.
Här finns en unik möjlighet för dig att aktivt bidra till att forma framtidens socialtjänst, med fokus på smart samarbete och effektiva lösningar. Är du ansvarstagande, flexibel och serviceinriktad, med god samarbetsförmåga och förmåga att bemöta andra med lyhördhet och ett lugnt förhållningssätt? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Tjänsterna vi rekryterar är som biståndsbedömare med inriktning Socialpsykiatri till avdelning Vuxna på Socialförvaltningen.
Hos oss får du bli en del av en engagerad, utvecklingsorienterad och stöttande arbetsgrupp som består av biståndsbedömare, förste socialsekreterare och enhetschef. I gruppen har vi idag två team. Teamen träffas dagligen för att stötta varandra och prioritera i teamets uppgifter för dagen.
Tjänsterna vi rekryterar till ingår i det team som arbetar främst med uppföljning av tidsbegränsade beslut såsom boendestöd och tills vidare beslut av insatser såsom särskilt boende. Teamet arbetar främst riktat mot vuxna personer i behov av psykosocialt stöd till följd av psykiatriskt problematik och i vårt nya uppdrag kommer vi nu även att handlägga ansökningar för personer som tillhör personkrets enligt LSS och som enbart ansöker om psykosocialt stöd enligt socialtjänstlagen. Dessa ärenden har tidigare hanterats på annan enhet men har nu flyttats över till oss varför vi nu rekryterar nya medarbetare till vår grupp. I arbetsgruppen hanteras även ansökningar av insats vid akut hemlöshet.
Gruppens arbetsuppgifter är bland annat handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen vilket innefattar att utreda ansökningar, följa upp insatser och dokumentationsarbete. I arbetet ingår även motivationsarbete (MI) samt att ge information och rådgivning till klienter och samarbetspartners. Viktiga inslag är samverkan internt inom förvaltningen och externt med andra berörda aktörer såsom utförare och hälso- och sjukvård.
Hos oss kommer du att möta vuxna i utsatta situationer, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får chansen att bidra och utveckla framtidens socialtjänst tillsammans med vår grupp!
Din arbetsplats
Enheten du kommer till är en del av avdelning Vuxna inom Socialförvaltningen. Enheten består av två grupper, inriktade mot socialpsykiatri respektive individ- och familjeomsorg. På enheten finns enhetschefer, förste socialsekreterare samt medarbetare med olika roller som biståndsbedömare, handläggare och socialsekreterare.
Inom enheten och avdelningen finns även grupper som arbetar med myndighetsutövning inom missbruk, kriminalitet, LSS och boendefrågor, vilket är en stor tillgång i ärenden som kräver tvärprofessionell samverkan. Avdelningen inkluderar även flera verksamheter som arbetar med utförandet av olika stödinsatser som beviljats. Arbetstiden är just nu förlagd vardagar kl. 07:50-17:00 och vi har flextidsavtal. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar. Arbetsplatsen ligger på Drottninggatan 45 och vi är en aktivitetsbaserad arbetsplats.
Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen. Du behöver ha slutfört kurser inom socialt arbete, socialrätt och förvaltningsrätt samt ha erfarenhet av socialt myndighetsarbete och arbete inom utredning och uppföljning och/ eller ha erfarenhet av att arbeta med målgruppen socialpsykiatri och ha dokumentationsvana. Vi ser gärna att du har genomgått utbildning i MI samt har kännedom om nya socialtjänstlagen 2025. B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten. Vi ser att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift då tjänsten innebär såväl interna som externa kontakter med tillhörande dokumentation. Du får gärna ha tidigare kunskap och erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Treserva samt med arbetssättet IBIC.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade omständigheter. Du är nyfiken och har ett drivande och engagerande förhållningssätt. Samarbete med kollegor sker på ett lyhört och konstruktivt sätt, där aktivt lyssnande och konflikthantering ingår. Lugn och stabilitet genomsyrar ditt sätt att hantera pressade situationer. Du uttrycker dig klart och korrekt i skrift, har god analytisk förmåga och är skicklig på att prioritera, planera och ta ansvar för dina uppgifter.
I denna rekrytering kommer vi att använda tester som en del av vår bedömning. Urval kommer att ske löpande.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 6
Ref. nr: 16789
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Facklig företrädare SSR
Per Magnusson per.o.magnusson@linkoping.se 013-205639 Jobbnummer
9775767