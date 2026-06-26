Birger Jarls gymnasium söker lärare i matematik på 85%
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Birger Jarls Gymnasium växer, och därför söker vi nu en till duktig och erfaren lärare i matematik på 85%.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
I tjänsten ingår undervisning i framför allt matematik nivå 1b och nivå 2b. Flera av våra elever är svaga i matematik, varför det är av stor vikt att du är en tålmodig och pedagogisk lärare som har en förmåga att stötta och entusiasmera elever som av olika anledningar kämpar med matematik.
Om rollen
Som lärare på Birger Jarls Gymnasium ingår du i ett tight team av lärare i olika ämnen, och du förväntas därför att vara samarbetsvillig och omtänksam mot dina kollegor.
Birger Jarls Gymnasium ska vara en trygg och välkomnande plats för våra elever, och du som lärare förväntas därför bemöta såväl elever som medarbetare professionellt, och leverera kvalitet vid varje lektionstillfälle.
Du brinner för din lärarroll och ditt/dina ämnen, och det är av stor vikt för dig att inspirera dina elever och stötta dem att nå sina mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig inom matematik på gymnasiet. Vi ser gärna att du har ca 2-3 års erfarenhet av yrket, det är även meriterande om du har arbetat på gymnasium tidigare.
I rollen ingår ett delat mentorsskap i en klass tillsammans med en annan lärare.
Som lärare i matematik, förväntas du ha erfarenhet av hantering och administration kring NP på samtliga nivåer som du undervisar.
I övrigt ingår sedvanlig administration som dokumentation, uppföljning av elever, kontakt med vårdnadshavare, etc.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om skolan:
Birger Jarls Gymnasium i Stockholm startade hösten 2018. Skolan har i dagsläget drygt 200 elever.
Skolan erbjuder två högskoleförberedande program:
• Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik.
• Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap och beteende.
Skolans ledord är trygghet, kvalitet och professionalism, och vårt mål är att alla elever ska få en trygg och välkomnande studiegång alla sina tre år hos oss.
Om huvudmannen:
Birger Jarls gymnasium är ett eget bolag, Birger Jarls Gymnasium AB. Bolaget ägs av Procurama AB som även äger Täby Enskilda Gymnasium. Poul Sörensen är via sitt ägarbolag Procurama en långsiktig ägare, som via stora investeringar bygger en skola i toppklass, som skapar värde för alla intressenter, elever, vårdnadshavare och medarbetare.
Övriga frågor om tjänsterna besvaras via mail.
Rekryteringsföretag mfl. som är inriktade på att sälja annonser eller sälja sina rekryteringstjänster undanbedes att ta kontakt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: jobb@birgerjarls.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Birger Jarls Gymnasium AB
(org.nr 556892-0218), http://www.birgerjarls.se
Polhemsgatan 29 (visa karta
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112 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Birger Jarls Gymnasium Jobbnummer
9981913