Biomedicinskanalytiker sökes till blodgivningen
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2026-07-03
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Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Akademiska laboratoriet ansvarar för medicinsk diagnostik, rådgivning, forskning, utveckling, behandling och utbildning. Våra kunder finns framför allt i Uppsala län och i vår mellansvenska region. Sammanlagt är vi ca 500 anställda med verksamhet på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt i vår blodgivningstrailer.
Hemoterapin är en del av Akademiska laboratoriet och sektionen Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin.
Avdelningen för Hemoterapi ansvarar för att säkerställa blodlagret i regionen. Vi har verksamhet på Akademiska sjukhuset och via vår blodbuss och blodgivningstrailer på flertalet orter både inom och utanför regionen. På Hemoterapin sker även framställningen av blodkomponenterna och patientbehandlingar med aferesteknik.
Ditt uppdrag
Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du att ingå i vårt glada gäng som arbetar med våra blodgivare! Du kommer att utföra tappning av blodgivare på blodcentral, i blodgivningstrailer och blodbuss. Du kommer även att arbeta med att tappa givare med aferesteknik när det gäller våra trombocyt och plasmagivare. Längre fram kan även arbete på vår komponentberedning tillkomma.
Arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med kollegor och innebär mycket kontakt med våra blodgivare. Upplärningstiden är individuellt anpassad och behörighet att arbeta självständigt ges gradvis.
Arbetstiden är förlagd till vardagar med kvällstjänstgöring två kvällar per vecka. Förutom arbete i Uppsala ingår även tjänstgöring i vår blodgivningstrailer och blodbuss. Tappning med blodgivningstrailer sker måndag till torsdag och arbetstiderna varierar, ibland dagtid, ibland kvällstid. Ibland är det övernattningar måndag till och med torsdag, då vi reser längre sträckor för att nå ut till våra givare. Arbetsgivaren står då för hotellkostnad på annan ort, måndag till torsdag. Arbetstiderna i blodgivningstrailern är längre och ger därför alltid ledigt fredagen samma vecka.Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Vi tycker om samarbete och god stämning i arbetsgruppen och söker därför dig som tycker om att jobba för samma sak.
Vi är noggranna och har högt ställda kvalitetskrav då vi ingår i en ackrediterad och tillståndspliktig verksamhet. Detta innebär att vi har hög kvalité på det vi gör och arbetar enligt fastställda rutiner och krav. Vi vill därför att detta även är något som du uppskattar och kommer att jobba enligt. Vi tycker om förbättringar och jobbar gärna med utveckling och kvalitetshöjande arbete där du kommer vara en viktig del.
Vi har stor respekt för våra blodgivare och våra kollegor och det är därför viktigt att du är ödmjuk och har respekt för andras integritet.
Hos oss är det viktigt med kommunikation både mellan kollegor och med våra blodgivare, det är därför viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Bedömning av blodgivare innebär mycket texttolkning och samtal. Du behöver därför vara helt flytande i det svenska språket.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Dagtid, med två kvällspass i veckan. Ledig alla helger och röda dagar.
Trailervecka var tredje eller var fjärde vecka. Det innebär längre pass måndag till torsdag vilket ger ledig fredag samma vecka.
Vid 50% av dessa trailerveckor är det tappning långt bort utan möjlighet att åka hem emellan. Arbetsgivaren står då för hotellkostnaden på annan ort måndag till och med torsdag.
Du erbjuds en tillsvidareanställning på heltid.
Start 26-09-01 eller senare, enligt överenskommelse.
B och C1-körkort är meriterande.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Sarah Ryner 018- 611 41 91 eller sarah.ryner@akademiska.se
Facklig representant Naturvetarna: Inga-Lill Sparr 018-6114162
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS781/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9990441