Biomedicinska analytiker/undersköterska till Akutlaboratoriet Karlskoga
Region Örebro län / Biomedicinjobb / Karlskoga Visa alla biomedicinjobb i Karlskoga
2026-07-14
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Nora
, Laxå
eller i hela Sverige
Är du legitimerad biomedicinsk analytiker eller undersköterska och söker en varierande och stimulerande tjänst med patientkontakt och omväxlande arbetsuppgifter? Då kan Akutlaboratoriet på Karlskoga lasarett vara rätt arbetsplats för dig!
Vi är ett team på 23 medarbetare med bred kompetens och varierande erfarenheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som präglas av samarbete, engagemang och trivsel. Vår verksamhet omfattar Klinisk kemi, Transfusionsmedicin, provtagning samt blod- och plasmatappning. Verksamheten inom klinisk kemi och transfusionsmedicin bedrivs dygnet runt. Laboratoriets provtagning tar emot patienter vardagar dagtid för venös- eller kapillär provtagning samt belastningar.
På laboratoriet roterar du mellan olika arbetsstationer utifrån dina behörigheter, vilket skapar stor variation i arbetsuppgifterna och ger dig möjlighet att utveckla en bred kompetens. Vi erbjuder också goda möjligheter till fördjupning och kompetensutveckling inom våra olika verksamhetsområden.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du självständigt med laborativt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar analys, bedömning och tekniskt godkännande av prover inom områdena klinisk kemi, immunokemi, hematologi, koagulation, PNA och transfusionsmedicin. Vi har även en provtagningsmottagning där du utför både venösa och kapillära provtagningar på patienter. Som undersköterska arbetar du på laboratoriets provtagning med venös- och kapillär provtagning samt belastningar. Beställning av förbrukningsmaterial samt viss provhantering kan också ingå i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller undersköterska. Du har lätt för att samarbeta med andra och ger ett positivt och respektfullt bemötande mot både kollegor och patienter. Du kan arbeta både självständigt och i team, är ansvarstagande och flexibel. Du har god prioriteringsförmåga även i stressade situationer. Du är kvalitetsmedveten och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Det är viktigt att tycker om att arbeta med patienter och att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift. Eftersom laboratoriet bemannas dygnet runt, alla årets dagar, förväntas du som biomedicinsk analytiker vara flexibel och villig att arbeta enligt ett skiftande schema. Tidigare erfarenhet av laborativt arbete är meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som gott bemötande, ansvarskänsla, samarbetsförmåga och kvalitetsmedvetenhet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Laboratorieverksamheten i Region Örebro län är en länsklinik, vilket innebär ett samlat ansvar för den laboratoriemedicinska service som bedrivs vid laboratorierna inom Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesberg lasarett. Vi driver en bred verksamhet inom områdena klinisk kemi, bakteriologi, virologi, immunologi, transfusionsmedicin inklusive terapeutisk plasmaferesbehandling, patologi, genetik, cytologi, molekylärgenetik och verksamhet för instrumentsterilisering. Här arbetar närmare 300 personer med rutindiagnostik, forskning och utveckling samt utbildning. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Karlskoga Kontakt
Enhetschef
Nergis Alm-Eriksson 0586-66286 Jobbnummer
10002234