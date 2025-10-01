Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin Bas i Lund
Region Skåne, Medicinsk service / Biomedicinjobb / Lund Visa alla biomedicinjobb i Lund
2025-10-01
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Medicinsk service i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Höör
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Tycker du om att ta eget ansvar och att verkligen kunna göra skillnad för patienter? Välkommen till en karriär där du får påverka liv!
Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Våra tjänster omfattar alltifrån laboratoriemedicin och medicinsk teknik till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning.
Laboratoriemedicin Bas är ett specialitetsoberoende och växande verksamhetsområde inom förvaltningen Medicinsk Service. Verksamheten bedrivs i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad och Ängelholm. Sammanlagt är vi cirka 500 medarbetare där den största personalkategorin är biomedicinska analytiker. Tillsammans förser vi vården med diagnostik till stöd för vård och behandling, och bedriver en bred och högteknologisk verksamhet inom specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt provtagning och funktionsundersökningar. Sammanlagt skickar vi årligen ut cirka 17 miljoner provsvar. Under de kommande åren kommer verksamheten att expandera ytterligare för att anpassa diagnostikutbudet för den framtida vården.
Förutom diagnostik omfattar verksamhetsområdets uppdrag även konsultverksamhet för sjukvården, utbildning av bland annat läkare och biomedicinska analytiker och samarbete med universitet kring aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt. I vår verksamhet ingår även område Bild- och laboratorieteknik som ansvarar för den medicintekniska säkerheten.
För att upprätthålla kvalitet och kompetens samverkar vi kontinuerligt med övriga verksamhetsområden inom förvaltningen och har nära samarbete med både chefer, processledare och läkare inom olika specialiteter. Vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra metoder, flöden och processer för att skapa konkurrenskraft anpassad till sjukvårdens framtida behov.
Laboratoriemedicin Bas i Lund är ett laboratorium som har öppet dygnet runt. Vi servar sjukvården i Lund men även till viss del Skåne och övriga Sverige. Vi utför flera hundra olika analyser och tar emot cirka 10 000 prover per dag. Vi har en hög grad av automatisering och digitalisering. Vi har processer inom allmänkemi, immunokemi, läkemedelsanalys, serologi, koagulation, hematologi med mera. Tillsammans med erfarna kollegor kommer du ha möjlighet att växa i din roll och medverka till att fortsätta driva vår verksamhet framåt.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Nu har vi möjligheten att välkomna fyra nya biomedicinska analytiker till oss i Lund!
Som biomedicinsk analytiker hos oss är dina arbetsuppgifter varierande och med stora möjligheter för utveckling. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Självständigt laborativt arbete och remisshantering.
• Bedömning och tekniskt godkännande av analysresultat.
• Felsökning av tekniska problem.
• Handledning av studenter och nya medarbetare.
• Rapportering och dokumentering av störningar och avvikelser i utrustning, arbetsrutiner och verksamhet.
• Kontakt med kunder i samband med förfrågningar och svarsutlämning.
• Delaktig i ständiga förbättringsarbeten och på så vis påverka både arbetssätt och process.
För oss är det viktigt att våra medarbetare ska ha en bred kompetens och klara av flera olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Därför satsar vi på individuell kompetensutveckling så att vi tillsammans skapar starka arbetslag.
Verksamheten bedrivs dygnet runt och hos oss arbetar vi i schemagrupper med fördefinierade arbetstider. Nattjänstgöring förekommer i undantagsfall.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Vidare tycker du om att arbeta laborativt och har ett allmänt tekniskt intresse. Att du har arbetslivserfarenhet från kliniskt laboratorium ser vi som meriterande.
Vi söker dig som är en social och kommunikativ person som har lätt för att samarbeta och tillför arbetsglädje till dina kollegor. Därtill ser vi att du är ansvarsfull, jobbar strukturerat samt har ett flexibelt sinne med en förmåga att hitta nya lösningar. Du har även en stor förståelse för kundens krav och behov samt hur resultatet av vårt arbete påverkar patienten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Medicinsk service Kontakt
Merzika Martinova, Enhetschef 046-17 50 45 Jobbnummer
9534581