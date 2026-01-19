Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin bas Helsingborg
Laboratoriemedicin bas är ett specialitetsoberoende och växande verksamhetsområde i förvaltningen Medicinsk service. Vi förser vården med diagnostik till stöd för vård och behandling samt bedriver en bred och högteknologisk verksamhet inom specialiteterna Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt provtagning och funktionsundersökningar.
Verksamheten kommer under de närmsta åren att expandera ytterligare för att anpassa diagnostikutbudet för den framtida vården. För att upprätthålla kvalitet och kompetens samverkar vi kontinuerligt med övriga verksamhetsområden inom förvaltningen och har nära samarbete med både chefer, processledare och läkare inom dessa specialiteter. Tillsammans arbetar vi aktivt med att utveckla och förbättra metoder, flöden och processer för att skapa konkurrenskraft anpassad till sjukvårdens framtida behov.
Förutom diagnostik omfattar verksamhetens uppdrag även konsultverksamhet för sjukvården, utbildning av bland annat läkare och biomedicinska analytiker samt samarbete med universitet kring aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt. I vår verksamhet ingår även området bild- och laboratorieteknik som ansvarar för den medicintekniska säkerheten. Verksamheten bedrivs på nio orter i Skåne (Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad, och Ängelholm) och består av cirka 500 medarbetare där den största personalkategorin är biomedicinska analytiker. Vi anställer även andra yrkeskategorier så som biomedicinare, administratörer, undersköterskor och sjuksköterskor. Tillsammans svarar vi årligen ut cirka 17 miljoner provsvar.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Nu har du chansen att bli en av oss! Som biomedicinsk analytiker får du ett varierande arbete med goda möjligheter att påverka verksamheten. Vi välkomnar dig som vill vara med i vår verksamhets fortsatta utveckling. Vi söker nu tvåbiomedicinska analytiker, där anställningarna omfattas av en tillsvidareanställning och ett vikariat på ett år.
I tjänsten ingår analysarbete med inriktning inom kemi, transfusionsmedicin och mikrobiologi. I tjänsten ingår också förlagd arbetstid på vår provtagning och vår funktionsmottagning. Du arbetar självständigt med stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter. Vidare är du aktiv i verksamhetsområdets kvalitetsarbete med ansvar för upplärning och utbildning av nya medarbetare och studenter. Som medarbetare hos oss kommer du genomgå ett internt upplärningsprogram som sker på dagtid.
Din arbetstid är förlagd med dag-, kvälls-, helg- och nattjänstgöring. Din placering kommer vara nordväst, vilket innebär att arbete kan förläggas i Helsingborg Ängelholm eller Landskrona. Huvudplaceringsort är Helsingborg.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad biomedicinsk analytiker med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du kunskaper i annat språk ses det som meriterande för tjänsten. Det är även meriterande med erfarenhet av analysarbete inom transfusionsmedicin och/eller klinisk kemi samt kunskap och erfarenhet av ven- och kapillärprovtagning på vuxna och barn.
Som person är du ansvarstagande och empatisk med god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete samt har ett strukturerat förhållningssätt. Vidare är du professionell i ditt bemötande och kan kommunicera med såväl interna som externa kontakter. Vid intensiva perioder kräver ditt arbete att du kan prioritera om och anpassa dig vid ändrade omständigheter samt att du har förmågan att anpassa dig till ändrad planering. Stor vikt läggs på de personliga egenskaperna som måste harmonisera med våra värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
