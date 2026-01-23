Biomedicinska analytiker till Blodgruppsimmunologi i Lund
Region Skåne, Medicinsk service / Biomedicinjobb / Lund Visa alla biomedicinjobb i Lund
2026-01-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Medicinsk service i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Höör
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du intresserad av att arbeta med blodgruppsimmunologi? Hos oss erbjuds du ett brett och varierande arbete.
Verksamhetsområde (VO) klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) bedriver verksamhet på tio sjukhus i Skåne och har drygt 200 medarbetare. Verksamheten ansvarar för laboratorieverksamheten inom klinisk immunologi, transfusionsmedicin och transplantation, samt blodgivning i Skåne. KIT har ett uppdrag att förse sjukvården i Region Skåne med blodkomponenter av hög kvalitet för att kunna bedriva modern sjukvård vad gäller akuta och kroniska tillstånd. Verksamheten är ackrediterad och vissa delar av verksamheten är centraliserad till Lund. Vi är organiserade i processer med enhetschef, medicinskt ansvarig och processledare i nära samarbete.
Välkommen med en ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en biomedicinsk analytiker till Blodgruppsimmunologi i Lund och Malmö.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, utvecklande och spännande arbete. Dina arbetsuppgifter är omväxlande och innefattar bland annat arbete med automatiserade och manuella analyser för blodgruppering, förenlighetsprövning och antikroppsundersökning. Inom enheten finns även molekylärbiologiska metoder.
Som medarbetare hos oss blir du expert inom blodgruppsimmunologi och servar hela södra sjukvårdsregionen med din kompetens inom området.
Placeringsort för tjänsterna är i Lund men tjänstgöring i Malmö förekommer regelbundet. Arbetstiden är även förlagd under jourtid, dvs kväll, helg och nattjänstgöring ingår i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har grundutbildning i transfusionsmedicin. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av blodgruppsimmunologiska manuella och automatiserade analyser samt om du är van vid att arbeta under jourtid.
Som person är du ansvarstagande, målinriktad och har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du arbetar strukturerat och noggrant samt har god förmåga att professionellt kommunicera med både interna och externa kontakter. Då mycket av arbetet kan vara akut kräver det att du har lätt för att snabbt anpassa dig till ändrad planering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes elva hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301379". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Medicinsk service Kontakt
Hana Muhaxhiri Ryberg, Enhetschef Blodgruppsimmu 046-17 10 68 Jobbnummer
9702523