Biomedicinska analytiker, semestervikariat sommaren 2026, Halmstad
2026-01-22
Nu söker vi sommarvikarier för 2026 till Mikrobiologen i Halmstad!Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie hos oss på Klinisk Mikrobiologi kommer du, beroende av hur långt du kommit i din utbildning, att arbeta med olika sedvanliga BMA-uppgifter som analyser, undersökningar och tester antingen inom bakteriologi, serologi eller molekylärbiologi.
Du får ett självständigt och utvecklande vikariat här hos oss, samtidigt som du arbetar i ett välfungerande team.
Arbetet är förlagt till dagtid på vardagar.
Semestervikariatet sträcker sig under veckorna 24-33. Vi erbjuder i första hand semestervikariat till dig som kan arbeta hela perioden. Möjlighet till ev. förlängning finns om du är legitimerad biomedicinsk analytiker.
Om arbetsplatsen
Klinisk mikrobiologi har Halland som upptagningsområde. Laboratoriet är uppdelat på fyra sektioner: bakteriologisk odling, molekylärbiologi och serologi/immunologi samt substrattillverkning. Vid enheten finns 50 medarbetare varav 25 biomedicinska analytiker.
Vårt laboratorium analyserar ca 200 000 prover om året. Kontinuerlig utveckling av vårt analysutbud uppfattar vi som en självklarhet och klinisk forskning är en del av vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor på de kemiska och patologiska laboratorierna.
På labbet har vi också bra samarbete mellan de olika yrkeskategorierna, vilket bidrar till snabba beslutsvägar, bra kvalitét och trevlig arbetsmiljö.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller dig som är under utbildning till biomedicinsk analytiker, eller dig med liknande utbildning.
Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du är kvalitetsmedveten. Att du behärskar svenska i tal och skrift är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som biomedicinsk analytiker https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/biomedicinsk-analytiker?mtm_campaign=RH_yrkessida_bma_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/66". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kontakt
Jennie Malm, Avdelningschef 035-131842 Jobbnummer
9697972