Biomedicinska analytiker, fokus på externa rekryteringsteam, till GeBlod!
2025-10-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Vilka är vi?
GeBlod förser sjukvården i Göteborg med blodkomponenter.
Till blodgivningsenheten hör GeBlod Sahlgrenska, GeBlod Nordstan och även mobila enheter, Blodbussarna. Blodbussarna besöker Göteborg med omnejd. Vår verksamhet präglas av hög kvalité och vi ställs ständigt inför nya utmaningar och krav på utveckling. Verksamheten riktar sig mot allmänheten och dess vilja att på frivillig basis göra en viktig samhällsinsats genom att donera blod. God service och ett gott bemötande av våra givare står ständigt i fokus.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och givande och intressanta möten med människor som vill göra skillnad. Vi månar om ett gott medarbetarskap som bygger på professionellt bemötande gentemot såväl givare som kollegor i gruppen. Med ett professionellt bemötande menar vi ett förhållningssätt som vilar på yrkesmässiga kunskaper och inom vårt område hög medicinsk säkerhet liksom en inställning om att vi är ett lag som jobbar tillsammans.
Som en del av vårt externa rekryteringsteam arbetar du huvudsakligen ute på fältet med att provta potentiella blodgivare, bedöma och ta ställning till deras hälsodeklaration utifrån enskilda samtal, på företag, universitet och allmänna platser. Du samarbetar nära med koordinator och övriga teammedlemmar för att säkerställa ett effektivt och professionellt genomförande av rekryteringsaktiviteter. Syftet är att aktivt bidra till att fördubbla antalet blodgivare i beredskap, vilket är avgörande för vår verksamhets framtida beredskap och tillgång till blod.
Dina arbetsuppgifter, när du inte är ute med rekryteringsteamet, är att utföra blodgivning, provtagning och aferesgivning på blodgivare och att bedöma och ta ställning till blodgivarens hälsodeklaration utifrån enskilda samtal. Du svarar på medicinska frågor, handlägger provsvar och dokumenterar i enhetens datasystem, ProSang. Våra följebilar till blodbussarna utgår från Sahlgrenska och tillsammans med kollegor turas du om att köra.
Arbetstiderna för denna tjänst är förlagda till vardagar, måndag till fredag, dag- och kvällspass, viss helgtjänstgöring kan förekomma i samband med rekryteringsaktivitet.
Du roterar mellan verksamhetens olika sektioner såsom alla dina kollegor.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. B-körkort är ett krav.
Du behöver vara kvalitetsmedveten, noggrann och trivas med ett arbete som innebär tempoväxlingar. Du inger förtroende, ser på andra människor med intresse, välvilja och representerar verksamheten genom att vara ansiktet utåt för GeBlod, på ett engagerande sätt i externa miljöer. Vidare ser vi att du trivs med att både arbeta i team och självständigt. Hos oss är det viktigt att du som medarbetare känner dig delaktig, tar initiativ och engagerar dig för att vara med att tillsammans utveckla verksamheten.
Undrar du något är du välkommen att höra av dig till oss. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, tveka därför inte med att skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2025-10-27
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blodgivningsenheten GeBlod Kontakt
Vårdenhetschef, Maria Sirviö 072–2034604 Jobbnummer
9574694