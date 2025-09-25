Biomedicinsk analytiker, vikariat, till klinisk kemi och farmakologi
Region Uppsala / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2025-09-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom uppdraget som länssjukhus erbjuder vi högspecialiserad vård till cirka två miljoner människor i Mellansverige.
Akademiska laboratoriet är en del av Akademiska sjukhuset och ansvarar för medicinsk diagnostik, forskning och utbildning. Klinisk kemi och farmakologi (KKF) är en av våra fem sektioner inom akademiska laboratoriet och bedriver högspecialiserad verksamhet dygnet runt. Vi utför avancerad diagnostik och ger stöd till vården samt bidrar till forskning och utbildning. Idag arbetar cirka 140 medarbetare inom KKF.
Klinisk kemi och farmakologi (KKF) är en del av verksamhetsområdet Akademiska laboratoriet. Här bedrivs diagnostik dygnet runt och vi ger vägledning inom kemi och farmakologi. Vi tar emot cirka 6 500 provrör per vardagsdygn och utför snabba, kvalitetssäkrade analyser som stödjer vårdens processer, forskning och utveckling.
Vi ansvarar även för patientnära verksamhet inom sluten och öppen vård samt provtagning på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade kollegor och ett gott ledarskap.
Ditt uppdrag
Som biomedicinsk analytiker hos oss får du ett varierat, betydelsefullt och utvecklande arbete i en högteknologisk miljö. Du har en viktig roll inom diagnostik, utbildning, information och kvalitetssäkring.
Arbetet innebär självständiga laborativa uppgifter såsom preanalytiskt arbete, bedömning och tekniskt godkännande av analyser inom kemi, hematologi och koagulation.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
• Legitimerad Biomedicinsk analytiker eller motsvarande kompetens inom laboratorievetenskap.
• Erfarenhet av klinisk kemi är meriterande, liksom annan relevant laboratorieerfarenhet.
• Goda språkkunskaper båda muntligt och skriftligt i svenska är ett
Din kompetens
För att lyckas i rollen är du noggrann, stresstålig, flexibel och lyhörd. Du är en god lagspelare som gärna delar med dig av dina kunskaper. Du trivs i en miljö med varierande tempo och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet och personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Ett vikariat på 6 månader, heltid, dagtid, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Kristin Blom, kristin.blom@akademiska.se
Biträdande verksamhetschef Mariam Sliwa, mariam.sliwa@akademiska.se
Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
• Ett CV och personligt brev på svenska
• Yrkeslegitimation och ev. övriga bilagor
Anställningsintervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS813/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9525664