Biomedicinsk analytiker (vikariat), Klinisk mikrobiologi Falun
2025-08-25
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Laboratoriemedicin Dalarna (LmD) är en ackrediterad verksamhet med en regionövergripande laboratorieorganisation, där Klinisk kemi (KK), Klinisk transfusionsmedicin (TM) och Klinisk mikrobiologi (MB) ingår. Inom LmD arbetar 155 medarbetare. LmD ingår i Hälso- och sjukvård Dalarna, i Division Medicinsk service.
Verksamhetens mål är att erbjuda medicinsk laboratorieservice med hög kvalitet och hög patientsäkerhet. Verksamheten skall genomsyras av ett riskbaserat förhållningssätt där patientens säkerhet alltid är i fokus.
Avdelningar för klinisk kemi och transfusionsmedicin finns på länsdelssjukhusen i Falun, Mora, Ludvika, Borlänge och Avesta. Avdelning för Klinisk mikrobiologi finns endast i Falun och har 31 medarbetare.
Inom klinisk mikrobiologi arbetar Biomedicinska analytiker, Laboratorieassistenter, Biomedicinare, Molekylärbiologer, Medicinteknisk ingenjör, Laboratorietekniker, Labbiträde, Överläkare och ST-läkare. Verksamheten är uppbyggd av fyra processer: bakteriologiprocess, serologiprocess, molekylärprocess och substratprocess. Provmottagningsprocessen, där alla inkomna prover hanteras, delas med klinisk kemi i Falun. Varje process har en processägare och en processledare. Verksamheten bedrivs dagtid, kvällar och helger.
Att säkerställa en högkvalitativ laboratorieverksamhet genom att implementera och vidareutveckla analysmetoder, upprätthålla patientsäkerheten och bidra till en effektiv hälso- och sjukvård.
Vi erbjuder vikariat 2025-09-01 t o m 2026-07-26.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta inom arbetsområdet klinisk mikrobiologi där dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Självständigt laborativt arbete
Bedömning och tekniskt godkännande av analyser
Handledning av studenter
Rapportering och dokumentering av störningar och avvikelser i utrustning, arbetsrutiner och verksamhet
Kontakt med kunder i samband med förfrågningar och svarsutlämning
Vidtagande av erforderliga åtgärder vid avvikande kontrollresultat.
Som Biomedicinsk analytiker hos oss får du arbeta självständigt med ett stort ansvar. Arbetsuppgifterna är varierande och utvecklingsmöjligheterna är stora då du kommer att rotera mellan de olika processerna. Hos oss kommer du att arbeta tillsammans med kunniga kollegor i ett gott samarbetsklimat.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Biomedicinsk analytiker/biomedicinare och har ett intresse för klinisk mikrobiologi. Du måste behärska svenska språket i tal och skrift.
Vi är en verksamhet med högt ställda kvalitetskrav. Vi ser därför gärna att du är kvalitetsmedveten och van att arbeta enligt fastställda rutiner.
Som person är du självständig och ansvarstagande. Du har en bra förmåga att kommunicera och samarbeta med både kollegor och kunder. Du är serviceinriktad och tillmötesgående och bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet kräver stor noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
