Biomedicinsk analytiker välkomnas till Neurokemi, Mölndal
2026-01-08
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Om verksamheten
Inom Neurokemi bedrivs klinisk rutinverksamhet, läkemedels- och akademiska studier samt en livlig forskning.
Laboratoriet är miljöcertifierat och ackrediterat och stor vikt läggs vid kvalitetsarbete, utveckling av vår verksamhet samt införande av nya analyser. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med forskningsverksamheten och personer anställda vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi på Göteborgs Universitet. Totalt arbetar cirka 100 personer i Neurokemis lokaler.
Enheten Neurokemi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder stor variation av laborativa arbetsuppgifter och det sker i ett tätt samarbete med alla sektioner inom enheten och Göteborgs Universitet. Vi månar om allas utveckling och erbjuder arbetsuppgifter efter kompetens och egna ambitioner. Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en laborerande medarbetare med dokumenterad erfarenhet att arbeta kvalitetssäkert med hög noggrannhet. Du kommer att arbeta med ett brett spektrum av analyser för Alzheimers sjukdom som både är kommersiella och egenutvecklade för diagnos av degenerativa hjärnsjukdomar. Arbetet innefattar bland annat provhantering, analys och utvärdering av resultat för våra neurokemiska markörer. Analyserna är både semi-automatiserade och manuella.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker och dokumenterat goda biokemiska kunskaper samt laborativ erfarenhet. En förutsättning är att du kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska och engelska samt hantera Officepaketet.
För arbetsuppgifterna krävs erfarenhet av laborativt arbete, god samarbetsförmåga, du har förmåga att arbeta noggrant, metodiskt och har intresse av utvecklingsarbete. Meriterande är arbete med kliniska studier och erfarenhet av att hantera immunkemiska metoder samt Lumipulse-, Simoa- och Cobas-instrument.
Vi bedömer att det är av betydande vikt att du är flexibel och serviceinriktad samt har väl utvecklad social kompetens. Vi söker en person med ett engagerat positivt arbetssätt och stor vikt fästes vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
