Biomedicinsk analytiker välkomnas till klinisk patologilaboratorier Borås
2025-10-24
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Vill du ha ett varierande arbete som biomedicinsk analytiker där du bidrar till att utveckla vår verksamhet? Då tror vi du kommer trivas hos oss! Vi är intresserade av dig som antingen är på väg mot examen, ny i yrket eller har jobbat några år!Publiceringsdatum2025-10-24Om företaget
Patologilaboratoriet är en verksamhet i förändring och utveckling med ett stort fokus på digitalisering inom diagnostik.
Nu söker vi dig som är intresserad av digital bildhantering då vi håller på att digitalisera vår process. Inom klinisk patologi i Borås är vi cirka 35 medarbetare; biomedicinska analytiker, laboratoriebiträden, cytodiagnostiker, medicinska sekreterare, patologer och obduktionstekniker.Om tjänsten
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en biomedicinsk analytiker på det histopatologiska laboratoriet består av att i olika steg preparera vävnadsprover inför mikroskopisk/digital bedömning och diagnostisering.
Både automatiserade tekniker och manuella handhavande förekommer. I rutinverksamheten består arbetsuppgifterna bland annat av självständig utskärning samt att assistera vid läkarutskärning, omhändertagande av ofixerat material, paraffininbäddning, snittning och färgning. I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i verksamhetens förändringsarbete, med ett stort fokus på digitalisering inom diagnostik. Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill utveckla vår framtida verksamhet. Vi arbetar dagtid, måndag till fredag.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vill du som biomedicinsk analytiker ha flera varierande arbetsuppgifter och få möjlighet till en bred kompetens?
På laboratoriet hjälps alla åt med arbetsuppgifterna i rutinverksamheten vilket ger en variation i det dagliga arbetet men också utrymme för den som vill utveckla specialkompetens/fördjupa sig. Du kommer bli del av en trevlig arbetsplats med kompetenta kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap till dig som är ny och gärna lär sig nytt.Profil
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller har likvärdig utbildning, alternativt du som studerar till biomedicinsk analytiker och tar examen 2025. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande men inget krav.
Som person är du mål- och resultatinriktad, har god samarbetsförmåga, är kvalitetsmedveten samt har helhetssyn. Vi värdesätter flexibilitet och ett entusiastiskt förhållningssätt såväl i det dagliga arbetet så som i långsiktigt förbättrings- och utvecklingsarbete. Då arbetet innebär kontakt med våra kunder är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Vi kommer att göra urval och intervjua löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Är det något du funderar på är du välkommen att höra av dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
