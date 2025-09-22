Biomedicinsk analytiker välkomnas till Klinisk patologi
Västra Götalandsregionen / Biomedicinjobb / Göteborg Visa alla biomedicinjobb i Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Vi söker medarbetare som vill arbeta med oss inom Klinisk patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vi är en regional verksamhet i förändring och utveckling med fokus på digitalisering inom diagnostik. Nu söker vi dig som är intresserad och vill arbeta med histopatologi.
Inom Patologilaboratorier 1, 2, 3 på Sahlgrenska sjukhuset är vi cirka 90 medarbetare, huvudsakligen biomedicinska analytiker. Arbetet utförs till största delen i team tillsammans med läkare. Övergripande arbetsuppgifter hos oss innebär att ta hand om vävnadsprover, ställa diagnos och förmedla provsvar till behandlande läkare för att patienter ska kunna få en optimal behandling. Till stor del ställs diagnos fortfarande med hjälp av ljusmikroskop och patologilaboratorierna processar alla vävnadsprover inför diagnostik. Eftersom verksamheten är i en digitaliseringsprocess arbetar vi mer och mer med digitala bilder.
Om arbetet
På Patologilaboratorier arbetar vi i team och du kommer samarbeta med andra biomedicinska analytiker, biologer, laboratorietekniker, laboratoriebiträde, undersköterskor och läkare. Arbetet innebär bland annat att assistera vid utskärning, självständig utskärning, fryssnittning, paraffininbäddning, snittning, immun- och histokemiska färgningar. Det förkommer även hantering av akuta prover från transplanterade patienter i en av enheterna och där ingår även en beredskapslinje. Vi berättar mer om detta vid en eventuell intervju.
Alla som kommer till oss får en internutbildning och vi arbetar med behörighetsbevis för att kvalitetssäkra upplärningen.
Om dig
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker. Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift och är van vid att använda digitala verktyg i ditt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom laboratorieverksamhet och ett stort plus är om du tidigare har arbetat på ett patologilaboratorium innan.
Vi söker dig som är noggrann, kan planera och prioritera i ditt arbete och anpassa dig till förändrade omständigheter i arbetet. Arbetet kräver en viss fingerfärdighet eftersom delar av processen sköts manuellt. Du har lätt för att samarbeta, trivs med att arbeta i team och är bra på att kommunicera med dina kollegor och andra du samarbetar med.
Med patienten i fokus, lojalitet, engagemang och omtanke om varandra bidrar vi tillsammans till en god arbetsmiljö. Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Patologilaboratorier 3 Sahlgrenska Kontakt
Enhetschef Julius Hreinsson 0721483582 Jobbnummer
9521098