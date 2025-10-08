Biomedicinsk analytiker välkomnas till Klinisk kemi NU-sjukvården
Västra Götalandsregionen / Biomedicinjobb / Trollhättan Visa alla biomedicinjobb i Trollhättan
2025-10-08
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Biomedicinsk analytiker sökes till Klinisk kemi Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) och Uddevalla sjukhus (NU-sjukvården)!
Regional laboratoriemedicin består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Organisationen tillhör Område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Verksamheten
Klinisk kemi har laboratorier på både Uddevalla sjukhus, som har mindre volymer och inriktning mot den elektiva vården, och på NÄL som är akutsjukhus där också den laborativa verksamheten till största delen finns. NÄL har kunder i vår del av regionen från exempelvis Närhälsan och privata vårdcentraler samt många andra externa kunder. Verksamheten har cirka 60 personer anställda, till största delen biomedicinska analytiker samt kemister, laboratoriebiträde, undersköterskor, sjuksköterskor och administrativ personal.
Laboratoriet utför närmare fem miljoner analyser per år och har en bred analyspanel som ständigt anpassas efter aktuella trender och medicinsk utveckling.
Vårt erbjudande
Klinisk kemi har dygnet-runt verksamhet. Som biomedicinsk analytiker hos oss får du varierande arbetsuppgifter och vi kan erbjuda fortsatta utvecklingsmöjligheter. Inom flera områden kan du fördjupa dina kunskaper och uppnå spetskompetens, men vi har också goda möjligheter för dig som vill ha en gedigen breddkompetens och trivs med att vara mer allround.
Tjänsten är en tillsvidareanställning där sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker.
För att trivas hos oss måste du kunna växla fokus, ha en stark egen inre drivkraft som gör att du har förmågan att både ta självständiga beslut och samtidigt agera som en aktiv del i ett team. Vi tycker det är viktigt att du har ambition och nyfikenhet som gör att du med lust tar dig an nya situationer och arbetsuppgifter.
Vi värdesätter att du har en grundläggande positiv attityd till både verksamheten och dina arbetskamrater. Att du som person snarare ser möjligheter än omöjligheter är viktiga delar i att fortsatt göra vår verksamhet ännu bättre!Publiceringsdatum2025-10-08Övrig information
Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5032". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, Klinisk kemi, Klinisk Kemi NÄL Kontakt
Enhetschef, Batoul Moussaoui 072-2076508 Jobbnummer
9545819