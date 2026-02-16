Biomedicinsk analytiker välkomnas till Klinisk kemi, Alingsås!
2026-02-16
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Om verksamheten
På Alingsås lasarett bedrivs akutmottagning och slutenvård inom medicin, kardiologi, kirurgi, urologi och ortopedi.
Sjukhuset är organiserat i fyra verksamhetsområden/kliniker. Inom sjukhusområdet finns även externa verksamheter som; Arbetsterapi, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, blodcentral, dagsjukvård, laboratorium, medicinteknik, ortopedteknik, sjukgymnastik samt Västfastigheter, Regionservice och Närvårdskansli.
Laboratoriemedicin i Alingsås omfattar Klinisk kemi och Transfusionsmedicin med 20 anställda biomedicinska analytiker och undersköterskor. Vi förser sjukhusets kliniker och vårdcentraler, inom upptagningsområdet, med diagnostisk service dygnet runt. Kliniken är ackrediterad och har modern analysutrustning.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med möjlighet till både personlig utveckling och karriärutveckling! Vi har även kliniskt basår för nyexaminerade.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Vi utför varierande kemiska och hematologiska provanalyser för alla lasarettets enheter och kringliggande primärvård. Arbetet innefattar också provtagning av patienter och tappning av blodgivare. Som serviceenhet har vi patienten i fokus och arbetar ständigt efter arbetssätt som ger mervärde för både patienter och beställare.
Efter upplärning kommer din anställning att omfatta arbete dygnets alla timmar samt helgarbete.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Du förväntas ha god samarbetsförmåga och bidra till ett gott arbetsklimat. Som person är du ansvarsfull, kvalitetsmedveten och har förmågan att växla i arbetstempo för att kunna möta enhetens olika behov. Du har ett respektfullt och gott bemötande, mot patienter, beställare och arbetskamrater.
Erfarenhet av arbete kliniskt, kemiskt, hematologiskt och på transfusionsmedicin är meriterande. Erfarenhet av nattarbete på klinisk kemi är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och flexibilitet.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Hoppas vi hörs!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, Klinisk kemi Kontakt
Enhetschef, Maria Malmborg 073-7786913 Jobbnummer
9743335