Biomedicinsk analytiker välkomnas till Immunhematologi
Västra Götalandsregionen / Biomedicinjobb / Göteborg Visa alla biomedicinjobb i Göteborg
2025-11-10
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Om verksamheten
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM) är organiserad i 6 enheter i Västra Götalandsregionen.
Enheten Immunhematologi har cirka 30 medarbetare och ansvarar för bestämning av patienters och blodgivares blodgrupper. Vi undersöker också huruvida patienter har antikroppar mot olika blodkroppar. Detta för att säkerställa att transfusion av blodkomponenter görs på ett patientsäkert sätt och för att utreda de fall då patienten av någon anledning reagerat negativt på en transfusion. Metoderna som används är främst serologiska tester men verksamheten utökas även med molekylärbiologiska metoder. Vi är ackrediterade, arbetar kvalitetssäkrat och går en spännande framtid till mötes.
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att möta en växande verksamhet och nya avancerade tekniker. Hos oss arbetar du med korta eller längre utredningar, både planerade och akuta. Enheten har under de senaste åren infört nya moderna utrustningar för att effektivisera analysflödet. Enheten är bemannad dygnet runt och verksamheten bedrivs både på Östra sjukhuset samt på Sahlgrenska sjukhuset. Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett härligt gäng och utföra både akuta -och rutinanalyser inför blodtransfusioner. Analyserna innefattar blodgrupperingar, BAS-tester samt utredningar. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter och arbetstempo beroende på vad som händer ute i samhället. Det du gör kommer direkt att vara avgörande för patientens vård. Det finns även möjlighet att delta i utbildningar, kurser samt arbeta i nya projekt.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Det är meriterande att du har erfarenhet av att arbeta inom transfusionsmedicin.
För att trivas hos oss bör du ha mycket god förmåga att kunna prioritera i akuta situationer med högt tempo, tycka om att ta egna initiativ, du är strukturerad och har en god kommunikationsförmåga. Du uppskattar att arbeta i nära samarbete med kollegor samt förstår vikten av att arbeta på ett kvalitetssäkert sätt.
Då arbetet innehåller manuella moment behöver du vara mycket noggrann, ha bra handlag och stor förmåga att planera ditt arbete. Med en serviceinriktad attityd och ett stort engagemang bidrar du till förbättringsarbetet på sektionen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
