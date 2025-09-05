Biomedicinsk analytiker välkomnas till Akutlaboratorium Klinisk kemi Östra!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
Vi är intresserade av dig som antingen är på väg mot examen och/eller har jobbat några år!
Klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är en av de största laboratorieverksamheterna i landet med cirka 600 medarbetare och omfattar laboratorierna vid Sahlgrenska, Östra och Mölndal samt NU-sjukvården, SÄS och Kungälv.
Klinisk kemi förser alla sjukhus i regionen samt primärvården med kvalificerad laboratorieservice av hög kvalitet. Verksamhetsområdet är ett miljöcertifierat och ett ackrediterat laboratorium. Vi sätter stort värde på kvalitet och arbetar efter vår värdegrund "Tillsammans för patienten med patienten".
Klinisk Kemi Akutlaboratorium Östra är ett kliniskt diagnostiskt laboratorium med dygnet-runt verksamhet inom ämnesområdet Klinisk kemi. Laboratoriet har kundkontakter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset men även inom hela Västra Götaland. Akutlaboratorium Östra är lokaliserat på Östra sjukhuset och har cirka 40 tillsvidareanställda.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en stor bredd av varierande arbetsuppgifter inom flera områden, så som till exempel kemi, hematologi och koagulation med mera. Vi arbetar också för att man ska kunna fördjupa sina kunskaper inom en eller flera ämnesområden. Är du nyutexaminerad biomedicinsk analytiker kommer du att delta i Kliniskt basår för biomedicinska analytiker.
Tjänsterna avser 1 års vikariat.
Vi använder oss utav individuell schemaplanering. Dina arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker utför du laborativa uppgifter och rutiner som ingår i provhantering, analysering och svarsutlämning. Du tar ansvar och driver dina arbetsuppgifter i mål på egen hand, och kan även anpassa dig och omprioritera när det behövs. Du kommer att arbeta inom ett 24/7 laboratorium vilket innebär arbete på dag, kväll, helg och storhelg.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning laboratoriemedicin. Att ha erfarenhet från arbete på ett Akutlaboratorium inom klinisk kemi samt vana av att utföra analyser med Abbots Alinity instrument är meriterande.
Att vara flexibel och kunna samarbeta med olika personer är viktiga egenskaper när man både på dagtid och jourtid arbetar som team och i mindre grupper. Vi har mycket kontakt inom enheten och med andra enheter inom och utanför sjukhuset vilket innebär att du behöver vara bra på att samarbeta och tydlig när du kommunicerar.
Som medarbetare är du engagerad och positiv till förbättringsarbete och till att fördjupa dina kunskaper. Du har ett respektfullt och gott bemötande och medverkar aktivt till en god arbetsmiljö och ett gott samarbetsklimat. Arbetet kräver att du ska kunna uttrycka dig väl på svenska i så väl tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande, tveka därför inte med att skicka in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
