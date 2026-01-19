Biomedicinsk analytiker uppdrag inom Klinisk fysiologi
2026-01-19
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Göteborg
, Jönköping
, Varberg
, Halmstad
Biomedicinsk analytiker - Klinisk fysiologi
Arbetsplats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Arbetsgivare: Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen (VGR) söker två (2) bemanningskonsulter inom biomedicinsk analytik med inriktning klinisk fysiologi till Medicinkliniken, enheten för klinisk fysiologi vid Södra Älvsborgs sjukhus.
Om uppdraget
Arbete inom klinisk fysiologi med sedvanliga arbetsuppgifter
Viss rotation inom enheten kan förekomma
Antal konsulter: 2
Omfattning: 100%
Period: 1 februari 2026 - 31 juli 2026
Arbetstider: Måndag-fredag, cirka 07:30-16:15
Placering: Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Publiceringsdatum
2026-01-19

Kvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker
Erfarenhet inom klinisk fysiologi
Flexibel och trygg i yrkesrollen
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41, Sam@vardix.se
Tillsättning sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-18

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9693094