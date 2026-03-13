Biomedicinsk analytiker till Transfusionsmedicin Borås
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin är organiserad i sex enheter varav fyra är placerade inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, en på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och en på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan/Uddevalla sjukhus.
Den transfusionsmedicinska enheten på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har 18 medarbetare inklusive blodgivarverksamheten och förser sjukvården med blodkomponenter och transfusionsmedicinsk diagnostik.
Vi erbjuder dig
Som serviceenhet har vi patienten i fokus och arbetar ständigt efter arbetssätt som ger mervärde för både patienter och beställare. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med möjlighet till personlig utveckling. Laboratoriet är en dygnet runt verksamhet med separata team på natten. Den tillgängliga tjänsten ingår i vår jourverksamhet med tjänstgöring på dagtid, kväll och helg efter en inledande upplärningsperiod på dagtid.
Transfusionsmedicin i Borås ligger i ett integrerat lab tillsammans med Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi. Tillsammans är vi cirka 100 medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Vi utför blodgruppsserologiska undersökningar som blodgruppering, antikroppsutredning, direkt antiglobulintest (DAT) och förenlighetsprövning med olika tekniker. Arbetet innefattar även provtagning och tappning av blodgivare.
Om dig
Vi söker en legitimerad biomedicinsk analytiker till transfusionsmedicin i Borås. Meriterande är om du har erfarenhet från tidigare arbete med transfusionsmedicin. Det är även meriterande om du har erfarenhet av blodgivning och har stickvana.
Du förväntas ha god samarbetsförmåga för att tillsammans kunna prioritera arbetsuppgifter. Du har ett respektfullt och gott bemötande mot blodgivare, beställare och arbetskamrater och är med och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du behöver behärska svenska i både tal och skrift.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Transfusionsmedicin Borås Kontakt
Enhetschef, Karolina Dahlqvist 033-6162981 Jobbnummer
