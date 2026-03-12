Biomedicinsk analytiker till Transfusionsmedicin
2026-03-12
Har du ett genuint intresse för transfusionsmedicin och vill arbeta i en spännande och ansvarsfull miljö med stora möjligheter till personlig utveckling? Då kan du vara den vi söker till Transfusionsmedicin Karlstad.
Din arbetsplats
Verksamhetsområdet Laboratoriemedicin Värmland rymmer fyra specialiteter: klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Verksamhetsområdets uppdrag är att med hög servicekvalitet erbjuda provtagning, blodverksamhet, preparera och analysera prover samt producera kvalitetssäkrade analysresultat, diagnoser och diagnosunderlag.
Transfusionsmedicin Karlstad har cirka 35 medarbetare och är fysiskt uppdelad på två platser, GeBlod på Karolinen och Blodcentralen på Centralsjukhuset.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och spännande arbete inom transfusionsmedicin med stora möjligheter till personlig utveckling och variation!Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
På GeBlod tar vi emot blod, plasma och trombocytgivare. Här komponentbereder vi även blod och trombocyter till patienter, samt framställer plasma till läkemedel. Arbetet sker främst dagtid, viss kvällsarbete är återkommande varje vecka. Arbetsgruppen utgörs av både sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.
På Blodcentralen på Centralsjukhuset har vi 24:7-arbete och där jobbar enbart biomedicinska analytiker. Ett antal medarbetare roterar mellan GeBlod och Blodcentralen på Centralsjukhuset.
Analyser som utförs på Centralsjukhuset Karlstad är bland annat blodgrupperingar, antikroppsscreening och förprövning av blodkomponenter inför planerade och akuta transfusioner. Reservation och utlämning av blodkomponenter och vävnader till patienter utförs, såväl som avancerade blodgruppsserologiska utredningar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med kurser inom laboratoriemedicin. Erfarenhet av självständigt arbete inom transfusionsmedicin är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, fokus på kvalitet och flexibilitet. Du är organiserad och har alltid ett gott bemötande gentemot kunder och arbetskamrater.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Månadslön, individuell lönesättning
