Biomedicinsk analytiker till sektionen för Flödescytometri, vikariat
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Om verksamheten
Sektionen för flödescytometri tillhör Avdelning Specialdiagnostik inom Klinisk kemi och utför högspecialiserad hematologisk diagnostik.
Vi arbetar med flödescytometrisk metodik där vi med hjälp av immunofenotypning ställer diagnos och följer behandlingar av hematologiska sjukdomar som akutleukemi och lymfom, vi utför även stamcellsanalys inför benmärgstransplantation.
Vi kan erbjuda dig ett varierat och kunskapsutmanande arbete. Denna tjänsten är ett vikariat på 9 månader med anledning av föräldraledighet. Vi söker dig som har engagemang, initiativförmåga, nyfikenhet och egen drivkraft till att självständigt söka kunskap. Du är noggrann och van vid manuellt arbete samt bör vara både praktisk och akademiskt lagd.Publiceringsdatum2026-01-01Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av manuellt laborativt arbete med pipettering av små volymer, inkörning på flödescytometer följt av teknisk/diagnostisk tolkning av resultat, databearbetning och svarsskrivning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Erfarenhet inom hematologi är meriterande.
Du har en nyfikenhet och drivkraft för att utveckla förståelse av utmanade flödescytometriska resultat. Du har lätt för att samarbeta, noggrannhet vid manuell pipettering samt hög kvalitetsmedvetenhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, Klinisk Kemi Kontakt
Sektionsledare, Louise Kramén 031-3424090 Jobbnummer
9666872