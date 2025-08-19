Biomedicinsk analytiker till Patologilaboratorier 1
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Klinisk patologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sysselsätter cirka 90 personer och är därmed det största patologilaboratoriet i landet.
Här arbetar huvudsakligen biomedicinska analytiker, biologer, undersköterskor och laboratoriebiträden och arbetet utförs i team tillsammans med läkare.
Vid laboratoriet undersöks cell- och vävnadsprover avseende förekomst av sjukliga förändringar. Vi jobbar aktivt med att ställa om diagnostiken från ljusmikroskopi till digital diagnostik.
Patologilaboratoriet är en verksamhet i förändring och utveckling med ett stort fokus på digitalisering inom diagnostik. Verksamheten bedriver också forskning och undervisning tillsammans med Göteborgs universitet.
Vi söker nu en biomedicinsk analytiker som vill arbeta med histopatologi hos oss inom Klinisk patologi.Dina arbetsuppgifter
En del av verksamhetens uppdrag är att ta hand om vävnadsprover, ställa diagnos och förmedla provsvar till behandlande läkare för att patienter ska kunna få en optimal behandling. Till stor del ställs diagnos fortfarande med hjälp av ljusmikroskop och patologilaboratorierna processar alla vävnadsprover inför diagnostik. Eftersom verksamheten är i en digitaliseringsprocess arbetar vi mer och mer med digitala bilder.
Arbetet som biomedicinsk analytiker innebär bland annat att assistera vid utskärning, självständig utskärning, fryssnittning, paraffininbäddning, snittning, immun- och histokemiska färgningar. På Patologilaboratorier arbetar vi i team och du kommer samarbeta med andra biomedicinska analytiker, laboratorietekniker, laboratoriebiträden, undersköterskor och läkare.
Alla som kommer till oss får en internutbildning och vi arbetar med behörighetsbevis för att kvalitetssäkra upplärningen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på patologilaboratorium.
För att lyckas i tjänsten krävs att du har en god samarbetsförmåga, är prestigelös och gillar att arbeta i team. Du har ett utpräglat patientfokus och är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har förmåga att arbeta självständigt, har en lösningsfokuserad inställning och har lätt för att växla mellan olika arbetsmoment. Vidare har du goda datakunskaper samt behärskar svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med kompetenta kollegor och möjlighet till god kompetensutveckling.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
