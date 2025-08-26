Biomedicinsk analytiker till Onkologimottagning isotopterapi i Lund
2025-08-26
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad biomedicinsk analytiker (BMA) med erfarenhet av nuklearmedicin? Vill du arbeta i vår verksamhet där vi bedriver högspecialiserad vård? Välkommen att söka till oss!
Hos oss på Isotopterapi, beläget i strålbehandlingens lokaler, vid Skånes universitetssjukhus (SUS) arbetar du med kompetenta och trygga kollegor med mångårig erfarenhet av cancersjukvård. Här erbjuds undersökning, behandling och uppföljning till patienter från hela södra Sveriges sjukvårdsregion. Vi är en verksamhet med ett stort och viktigt uppdrag då vi tar emot patienter med tumörsjukdomar där högspecialiserad vård krävs. Vi arbetar för att ge våra patienter ett säkert och evidensbaserat omhändertagande.
På Isotopterapi hanteras bland annat patienter med specificerade diagnoser, vissa med tumörsjukdomar såsom neuroendokrina tumörer och sköldkörtelcancer men även benigna sköldkörtelsjukdomar. Vår mottagning präglas av ett nära samarbete mellan de olika professionerna samt ett trevligt arbetsklimat. Du får möjlighet att arbeta i en lärorik miljö med målet att alla medarbetare ska känna arbetsglädje, stolthet och lojalitet. Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Ditt arbete som BMA sker i samverkan med läkare, sjukhusfysiker, sjuksköterskor, undersköterskor och forskningssjuksköterskor. Några av de viktigaste arbetsuppgifterna är:
- Självständigt arbeta med våra metoder både i enskilt arbete och i team. Du behöver därför vara bekväm i båda dessa situationer. I teamet arbetar ni tillsammans för att bibehålla god arbetsmiljö och uppfylla verksamhetens gemensamma mål.
• Administrera isotoper vid nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar.
• Genomföra undersökningar med gammakamera och upptagsmätare.
• Planera och boka patienter för polikliniska och inneliggande undersökningar och behandlingar.
• Ansvara för kalibrering, kontroller och metodbeskrivningar för utrustning.
• Patientkontakt via telefon, 1177 och e-post.
• Samarbete med Radionuklidcentralen för delaktighet i beredning av radiofarmaka.
Vi arbetar personcentrerat, vilket bland annat ställer krav på att ha ett helhetsperspektiv på såväl patient och närstående som verksamhet, jämte en god empatisk förmåga att möta människor i kris med omtanke och respekt. För att trivas hos oss behöver du även vara trygg i och uppskatta såväl teambaserat samarbete som självständiga arbetsuppgifter. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad BMA med behörighet att verka inom svensk sjukvård, helst med inriktning klinisk fysiologi och nuklearmedicin. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet inom nuklearmedicin och har ett visst tekniskt intresse.
Som person är du trygg i din yrkesroll, ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt och göra egna bedömningar, prioritera dina arbetsuppgifter och se möjligheter och lösningar i varje utmaning. Vi värdesätter att du har en hög samarbetsförmåga, ett stort engagemang och är flexibel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Monika Kanewoff, Enhetschef monika.kanewoff@skane.se
