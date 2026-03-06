Biomedicinsk analytiker till molekylär diagnostik och klinisk genetik
2026-03-06
Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet - MKG
Molekylär diagnostik och Klinisk Genetik (MKG) är en expansiv och högspecialiserad verksamhet vid Rudbecklaboratoriet. Vi är ackrediterade enligt ISO 15189:2022 och bedriver diagnostik av både medfödda och förvärvade genetiska avvikelser samt erbjuder genetisk vägledning.
Hos MKG får du arbeta i en ackrediterad verksamhet där laboratorieanalyser har direkt betydelse för patientens diagnos och fortsatta vård. Här arbetar cirka 120 medarbetare i en dynamisk miljö med fokus på kvalitet, utveckling och samarbete. Du blir en del av ett kompetent team med erfarna kollegor och arbetar med avancerade molekylärbiologiska metoder i nära samarbete med sjukhusgenetiker och läkare.
Vi erbjuder en strukturerad introduktion, möjlighet till kompetensutveckling och goda förutsättningar att bidra till förbättrings- och kvalitetsarbete i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Enheten provmottagning och pre-analys
Enheten för provmottagning och pre-analys vid MKG söker nu en legitimerad biomedicinsk analytiker eller person med motsvarande kompetens inom laboratorievetenskap för en tillsvidareanställning på heltid. Enheten består av nio medarbetare och arbetar med analys av både patient- och forskningsprover. Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du att delta i det dagliga laboratoriearbetet samt ha ansvar för att upprätthålla och vidareutveckla kvalitetssystemet. Arbetet sker i nära samarbete med sjukhusgenetiker, läkare och andra yrkesgrupper.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller har likvärdig kompetens inom laboratorievetenskap.
• Legitimation som biomedicinsk analytiker eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av laboratoriearbete
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Mycket god datorvana
Meriterande
• Erfarenhet av att jobba i ackrediterad verksamhet
• Intresse för laboratorieinstrument och teknisk utrustning
• Erfarenhet av sekvenseringsmetoder
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, eventuellt kan provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Rita Borgmästars, bitr. verksamhetschef klinisk genetik, 018-612 20 19
Lila Shokohideh, avdelningschef klinisk genetik, 018-611 59 81
Fackliga organisationer nås via växeln 018-611 00 00?
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
