Biomedicinsk analytiker till Medicinmottagningen Kungsbacka sjukhus
Region Halland / Biomedicinjobb / Kungsbacka Visa alla biomedicinjobb i Kungsbacka
2026-02-16
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Kungsbacka
, Göteborg
, Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Medicinmottagningen Kungsbacka sjukhus satsar på framtiden och söker nu nya medarbetare.
Vi är ett glatt gäng med fokus på patienten. Vi kan erbjuda en positiv och flexibel arbetsplats med mycket engagemang.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som biomedicinsk analytiker hos oss innebär ett självständigt arbete och nära samarbete med sjuksköterska och kardiolog/lungläkare. Du kommer självständigt utföra Ekokardiografi samt koppla på/ta av, granska och redigera långtids-EKG. Det innebär också tex lungfunktionsundersökningar, 6-min gångtester, provtagningar, EKG, Pox, FeNo, a-Blodgas.
Bokning och kallelse av patienter samt viss schemaläggning förekommer också i tjänsten.
Till din hjälp har du utrustning såsom tex Jaeger, Vyntus med Senturysuite. Du har även modern utrustning för ekokardiografi (GE Vivide9, långtids-EKG (Eclipse Spacelab och Zenicor och Arbets-EKG (Cardiolex).
Som biomedicinsk analytiker är du en naturlig länk i samarbetet kring patienten både gällande läkarmottagningen men också sjuksköterskemottagningen.
Om arbetsplatsen
Medicinmottagningen är fördelat i flera sektioner såsom Allergimottagning, Diabetes/Endokrinmottagning, Kardiologimottagning, Lungmottagning, Neorologmottagning samt en dagvårdsenhet. Vi är en specialistmottagning där vi får remisser från närsjukvården främst från norra Halland men också från andra sjukhus i Region Halland samt SU i Västra Götaland.
Vi bedriver utredningar och gör undersökningar inom bla kardiologi och lungsjukvård. På Kardiologimottagningen bedriver vi utredningar och behandlingar inom de flesta hjärt-kärlsjukdomarna såsom kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, hjärtarytmier, klaffel, svårbehandlad hypertoni, pacemakerkontroller samt ICD-kontroller.
De patientgrupper vi i huvudsak utreder och behandlar på Lungmottagningen är: KOL, interstitiella lungsjukdomar, där idiopatisk lungfibros är största undergruppen, lungsarkoidos samt bronkiektasiproblem av olika genes. En mindre del utgörs av dyspneutredning.
På mottagningen har du ytterligare 2 kollegor som arbetar med liknande arbetsuppgifter. Vi arbetar i team där läkare, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska och sekreterare samarbetar för att säkerställa väl utförda undersökningar. Som medarbetare hos oss får du ett utvecklande, spännande och självständigt arbete i en grupp med hög kompetens och det erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling inom området.
Mottagningen arbetar med förbättringsarbete och har patienten i fokus. Vår ambition är att erbjuda patienter vård av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi. Vi ser gärna att du självständigt redan från start kan utföra Ekokardiografi samt lungfunktionsundersökningar/tester (statisk+dynamisk spiometri, Co-diffusion, MIP, MEP mm).
Du har mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift, du bör även behärska engelska i tal o skrift bra. Mycket god datorvana krävs.
Som person är du positiv till utveckling och förändringsarbete, du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du har ett stort engagemang för ditt arbete samt att du följer upp resultat och kan arbeta självständigt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som biomedicinsk analytiker https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/biomedicinsk-analytiker?mtm_campaign=RH_yrkessida_bma_jobbannonser.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands Sjukhus Kontakt
Lise-Lott Lundgren, Avdelningschef 0765115784 Jobbnummer
9743695