Biomedicinsk analytiker till lung- och allergiforskning
2026-01-30
Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
Vi söker nu en biomedicinsk analytiker till vår kliniska forskningsenhet.
Vi söker nu en biomedicinsk analytiker till vår kliniska forskningsenhet.

Om du är engagerad, har gedigen erfarenhet av klinisk och/eller translationell forskning, så kan detta vara din nästa utmaning. Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till framtidens medicinska framsteg!
Med anledning av en kommande pensionsavgång behöver vi rekrytera en biomedicinsk analytiker till 'Klinisk Lung- och Allergiforskning, KI Campus Syd/Flemingsberg. Du blir en del av en forskargrupp där du kommer att ansvara för det laborativa genomförandet av forskningsstudier i nära samarbete med två forskningssjuksköterskor samt kliniska forskare och doktorander. Gruppen samarbetar också tätt med prekliniska forskare och annan personal på KI, samt internationellt. Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Laboratorieansvar på Klinisk Lung- och Allergiforskning
- Laborativ hantering av kliniska provmaterial från patienter och friska frivilliga (blod, urin, saliv, sputum och utandningsprover) vilket inkluderar olika former av provbearbetning, alikvotering, och nedfrysning till biobank
- Hantering av prover vid forskningsbronkoskopi inklusive blodprover, biopsier, sköljvätska, och borstprover
- Medverkan till biokemiska, immunologiska och histologiska analyser
- Utveckling och uppdatering av laborativa manualer och protokoll
- Hantering av data i databaser och studiedokument
- Hantering och organisation av biobanksprover i frysar eller andra lager
- Hantering av provförsändelser till samarbetspartners i Sverige och utomlands
- Ta fram underlag för försändelser av prover (MTA, Material Transfer Agreement).
- Deltagande i studiemöten för genomgång av forskningsresultat, i Sverige och utomlands
- Årlig kemikalieinventering Kvalifikationer
Vi söker dig som har betydande erfarenhet inom klinisk och/eller translationell forskning. Du är flexibel, noggrann, kvalitetsinriktad och har god organisationsförmåga. Du söker ett stort eget ansvarstagande samt uppskattar teamarbete. Du blir en viktig person i ett lagarbete inom en grupp som driver många och omväxlande projekt vilka bl. a. inkluderar samarbete med kliniska forskare och grundforskare såväl vid KI och inom Regionen, som nationellt och internationellt. Detta kräver god kommunikationsförmåga i både skrift och tal.
Kunskap om lagar och förordningar som reglerar forskningsstudier är meriterande, liksom kunskap om GCP (Good Clinical Practice). Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Då arbetet sker inom en internationell forskningsmiljö är goda kunskaper i engelska en fördel, liksom god IT-kompetens.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Flemingsberg
Varmt välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2026.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
