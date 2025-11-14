Biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin, Sundsvall
Region Västernorrland / Biomedicinjobb / Sundsvall Visa alla biomedicinjobb i Sundsvall
2025-11-14
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Laboratoriemedicin Västernorrland är en länsgemensam enhet för laboratorieverksamhet inom Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin och bedriver verksamhet vid laboratorierna vid sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Inom verksamheten arbetar cirka 180 medarbetare.
Nu söker vi en biomedicinsk analytiker på Laboratoriemedicin inom klinisk kemi i Sundsvall. Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde 2025-12-15 till och med 2026-08-23.
Biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin, SundsvallPubliceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker kommer du bland annat arbeta med:
Provtagning
Provomhändertagande
Analysarbete
Arbetet innebär obekväma arbetstider.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad biomedicinsk analytiker
Har erfarenhet av liknande verksamhet och arbetsuppgifter
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
Det är meriterande om du
Har arbetat på klinisk kemiskt laboratorium
Har erfarenhet av att arbeta med moderna IT lösningar både gällande program och instrumentering
Har arbetat i en ackrediterad verksamhet
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Ingela Lindblad +4660181332 Jobbnummer
9604553