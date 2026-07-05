Biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin, Fagersta/Sala
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2026-07-05
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Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, utveckling och samarbete står i centrum? Nu söker vi en biomedicinsk analytiker till vårt team i Fagersta/Sala. Hos oss blir du en del av en arbetsplats med stark gemenskap, bred kompetens och att bidra till god och säker vård varje dag.Publiceringsdatum2026-07-05Dina arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du i en ackrediterad verksamhet med analyser inom klinisk kemi, koagulation och hematologi. Du följer hela laboratorieprocessen från provtagning och mottagande av prover till analys, kvalitetskontroller, bedömning och rapportering av provsvar. Du ansvarar för att arbetet utförs enligt gällande rutiner, kvalitetskrav och patientsäkerhetskrav samt bidrar aktivt till att utveckla och förbättra verksamhetens arbetssätt.
I rollen ingår även instrumenthantering, felsökning och underhåll. Arbetet innefattar en betydande del patientnära arbete och provtagning, vilket innebär att du har direkt kontakt med patienter och bidrar till ett gott bemötande och en trygg vårdupplevelse.
Vid våra laboratorier i Fagersta och Sala arbetar vi i mindre team, vilket ger möjlighet till varierade arbetsuppgifter och ett nära samarbete mellan olika yrkesroller.
Om arbetsplatsen
Laboratoriemedicin omfattar specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Vi är cirka 200 medarbetare och finns vid länets fyra sjukhus.
Hos oss arbetar bland annat biomedicinska analytiker, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, cytodiagnostiker, molekylärbiologer, kemister och laboratorieingenjörer. Tillsammans bidrar vi till god och säker vård genom provtagning, analyser och andra laboratoriemedicinska tjänster.
Laboratoriemedicin är ackrediterat enligt ISO 15189.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
ett individuellt anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustat gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Eftersom tjänsten innebär arbete vid både Fagersta och Sala är B-körkort ett krav.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som biomedicinsk analytiker, särskilt inom laboratorieverksamhet i sjukhus- eller regionmiljö. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic ses också som meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet, med förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett strukturerat sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem självständigt framåt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Arbetet ställer krav på flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Du behåller lugnet även i perioder med hög arbetsbelastning och har ett professionellt och serviceinriktat bemötande i kontakten med patienter, kollegor och andra verksamheter.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär arbete både i Fagersta och Sala enligt ett planerat rotationsupplägg. Introduktionen kommer inledningsvis att ske med placering i Fagersta.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26 juli 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske i Sala under v.32.
Rekryterande chef är åter i tjänst från och med onsdag vecka 29 och nås då för frågor om tjänsten.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
Region Västmanland (visa karta
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737 81 FAGERSTA/SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Ellen Röjerås ellen.rojeras@regionvastmanland.se +4621173550 Jobbnummer
9992727