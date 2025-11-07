Biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin, Arvika- Säffleområdet
Region Värmland / Biomedicinjobb / Arvika Visa alla biomedicinjobb i Arvika
2025-11-07
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du arbeta inom klinisk kemi och transfusionsmedicin i en ansvarsfull och utvecklande roll? Vi söker nu en legitimerad biomedicinsk analytiker till laboratoriet på Arvika sjukhus och primärvården.
Ta chansen att vara en del av ett team som fokuserar på kvalitet och flödesarbete inom analysarbetet.
Din arbetsplats
Laboratoriemedicin Arvika och Säffleområdet har drygt 30 medarbetare. Inom klinisk kemi utförs analysarbete, provtagning och funktionsundersökningar på sjukhuset Arvika och i primärvårdens laboratorier i Eda, Säffle, Verkstaden och Årjäng. Inom transfusionsmedicin bedrivs blodtappning och serologiska undersökningar.
Tjänsten är placerad på laboratoriet Arvika sjukhus och primärvården Arvika med omnejd.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, utvecklande och spännande arbete inom klinisk kemi och transfusionsmedicin. Arbetet innefattar analysarbete där fokus ligger på att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i arbetsflödet. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat handhavande av instrument, bedömning av analyssvar, provtagning och funktionsundersökningar, blodtappning och serologiska undersökningar. Tjänsten omfattar dag, kväll, helg och nattarbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Arbetet kräver att du är noggrann, välstrukturerad och har god kommunikativ förmåga. Du trivs att arbeta med förändrings och utvecklingsarbete. Du är flexibel och gillar att arbeta i grupp samt har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Laboratoriemedicin Arvika-Säffle området Kontakt
Helene Kjellman, enhetschef 010-8312215 Jobbnummer
9593039