Biomedicinsk analytiker till Klinisk Patologi och Cytologi i Halmstad
Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande arbete som biomedicinsk analytiker vid histopatologiskt laboratorium och benmärgslab.
Tillsammans med oss kommer du att ha goda utvecklingsmöjligheter inom molekylärbiologi, benmärgsdiagnostik / flödescytometri, utökad utskärning och immunologi.
Om arbetsplatsen
Klinisk patologi & cytologi Halland är ett laboratorium som med hög kvalité och god tillgänglighet arbetar med sedvanlig cellmorfologi och cytodiagnostik. Vi arbetar med kontinuerlig utveckling av framtidens metoder inom immunhisto-cytokemi och molekylärbiologi samt arbetar strukturerat med kvalitetssäkring.
Den största personalkategorin är biomedicinska analytiker men du kommer även att ha cytodiagnostiker, laboratorieassistenter, laboratoriebiträden, medicinska sekreterare, bårhuspersonal och läkare som arbetskamrater. Vi har en bra sammanhållning i personalgruppen och jobbar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor genom trivselgrupp, APT och ständiga förbättringar. Vi ser fram emot att få dig som kollega. Inom Medicinsk diagnostik finns ett bra samarbete inom och över specialitetsgränserna, allt för att våra patienter ska få bästa möjliga diagnostik och för att skapa effektiva processer. Vi är cirka 65 personer som arbetar inom kliniken.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Vi tar även emot ansökningar från personer med liknande högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig. Har du tidigare erfarenhet av arbete på hematologisektion och/eller benmärgslab ser vi det som meriterande då vi har en ledig plats på vårt benmärgslab.
Tjänsten kommer förläggas antingen deltid på benmärgslab och deltid på histopatologilab alternativt en ren histopatologitjänst utifrån vem som söker och din erfarenhet.
Som person har du god samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och du delar gärna med dig utav din kunskap på ett kvalitetsmedvetet sätt och bidrar därmed till verksamhetens utveckling. Vidare ser vi att du har god initiativförmåga och trivs i en organisation som utvecklas. Du besitter egenskaper som noggrannhet, flexibilitet och förmåga att prioritera.
Din erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka utvecklingsarbetet inom avdelningen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi planerar utföra intervjuer under april/maj månad.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Patologi Halland Kontakt
Sofia Axelsson, Avdelningschef 035-131868 Jobbnummer
9817383