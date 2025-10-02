Biomedicinsk analytiker till Klinisk patologi i Helsingborg
Region Skåne, Medicinsk service / Biomedicinjobb / Helsingborg Visa alla biomedicinjobb i Helsingborg
2025-10-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Medicinsk service i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Perstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du biomedicinsk analytiker som är intresserad av det laborativa arbetet på ett patologilaboratorium? Skicka in en ansökan redan idag!
Vår enhet består av biomedicinska analytiker, undersköterskor och läkare som arbetar tätt tillsammans. Vi är ett härligt gäng som jobbar kvalitativt med patienten i fokus.
Klinisk genetik, patologi och molekylärdiagnostik är ett verksamhetsområde inom förvaltningen Medicinsk service, division Labmedicin i Region Skåne och bedriver verksamhet på fyra orter, Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad med en gemensam verksamhetschef. Vi tillhandahåller histopatologisk, cytologisk och molekylärpatologisk service till privatläkare, vårdcentraler, närsjukhus, akutsjukhus och Skånes universitetssjukvård (SUS) samt bistår med specialkompetens och konsultationsexpertis inom södra sjukvårdsregionen. Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en biomedicinsk analytiker till Klinisk patologi i Helsingborg.
Som biomedicinsk analytiker hos oss utför du de arbetsuppgifter som finns vid ett histopatologiskt laboratorium såsom utskärning, bäddning, snittning, färgning och digital utlämning. Det erbjuds stor variation i arbetsuppgifterna samt möjlighet till utveckling. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad biomedicinsk analytiker med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har praktisk erfarenhet och fördjupning i histopatologi och morfologiska tekniker. Det är även meriterande om du tidigare har arbetat på patologilaboratorium.
Som person är du initiativtagande och har en god förmåga att prioritera och organisera dina arbetsuppgifter på ett självständigt och effektivt sätt. Vidare har du en god samarbetsförmåga och är kommunikativ. Därtill är du flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter. Du tycker om att arbeta laborativt och har ett allmänt tekniskt intresse. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Medicinsk service Kontakt
Jessica Birgander, Enhetschef 046-17 30 19 Jobbnummer
9537188