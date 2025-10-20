Biomedicinsk analytiker till klinisk patologi
2025-10-20
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vill du bli vår medarbetare på histopatologi laboratoriet?
Akademiska laboratoriet söker dig som vill arbeta inom sektionen för klinisk patologi. Klinisk patologi är ett område inom medicin med en central roll i bl.a. cancerdiagnostiken. Vi finns i ett eget hus som en del av Rudbecklaboratoriet och ingår organisatoriskt i Akademiska laboratoriet. För närvarande arbetar cirka 120 personer inom sektionen varav ungefär hälften är biomedicinska analytiker (BMA). Arbetet bedrivs i ett nära samarbete mellan BMA, patologer (läkare), molekylärbiologer, undersköterskor och andra yrkesgrupper. Klinisk patologi står inför en intensiv utveckling inom bland annat helsekvensering av genom samt digitalisering.
Ditt uppdrag
Som medarbetare inom klinisk patologi kommer du att arbeta med både formalinfixerade och ofixerade histologiska prover. Arbetsuppgifterna innefattar preparation, inklusive inbäddning, snittning och histokemiska färgningar. Du kommer även att hantera laboratorieinstrument och arbeta i relevanta informationssystem.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där samverkan mellan olika yrkeskategorier är central. Vårt laboratorium befinner sig i en expansiv fas med fokus på ackreditering, vilket innebär att kvalitetsarbete är en viktig del av tjänsten.
Du förväntas bidra till verksamhetens utveckling genom aktiv medverkan i kvalitetsarbete, handledning, utbildning samt förbättringsinitiativ. Uppdraget omfattar kliniska rutinanalyser.
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker som söker ett omväxlande och stimulerande arbete inom histopatologi på akademiska sjukhuset. Goda språkkunskaper båda muntligt och skriftligt i svenska är ett krav. Praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper inom histopatologi är meriterande.
Din kompetens
Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, initiativkraft och självständighet. Du kommer att vara del av en arbetslag som bygger på flera processer med många inblandade vilket ställer höga krav på förmåga till samarbete och flexibilitet. Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet och personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd vardagar, dagtid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef: Avin Monazzami 018-6110246
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning av tjänsten kan komma att genomföras innan sista ansökningsdag.
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
• Ett CV och personligt brev på svenska
• Yrkeslegitimation och ev. övriga bilagor.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
