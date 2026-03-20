Biomedicinsk analytiker till Klinisk kemiska laboratoriet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Vi söker en biomedicinsk analytiker till Klinisk kemiska laboratoriet på Universitetsdjursjukhuset (UDS)
Klinisk kemiska laboratoriet arbetar med veterinärmedicinsk diagnostik inom klinisk kemi, endokrinologi, hematologi och cytologi. Vi analyserar framför allt kliniska prover från sjuka djur, men även forskningsprover. Vi är ca 15 medarbetare uppdelat på BMA, laboratorieassistenter och veterinärer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.
Om jobbet
Tjänsten innehåller självständigt laborativt arbete där bedömning och tekniskt godkännande av analyssvar ingår. Utifrån din behörighet har du ett roterande schema mellan de olika placeringarna på laboratoriet.
Du jobbar i provinlämningen där vi packar upp, tar emot och hanterar externa och interna prover för vidare analys på stationerna samt skriver in dem i vårt labdatasystem LVMS. I provinlämningen jobbar du också i klinikens journalsystem ProVet.
Administrativa arbetsuppgifter som exempelvis beställningar i Proceedo, kemikaliearbete, riskbedömningar, underlag till veckobrev och debiteringar ingår i tjänsten.
Det förväntas att du blir ansvarig inom vissa ansvarsområden och arbetar kontinuerligt med att driva dessa frågor. Exempel på ett ansvarsområde är att ta hand om och schemalägga forskningsprover samt ha kontakt med forskare via forskningsmejlen och ta emot dessa prover.
Utöver sedvanligt analysarbete kan kundkontakter via mejl och telefon, kvalitetsarbete och metodutveckling ingå.
I tjänsten ingår handledning av studenter samt att bistå vid analys av forskningsprover.
Arbetstiden är för närvarande förlagd till vardagar dagtid (8-16.20).
Din bakgrund
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker. Erfarenhet inom klinisk kemisk laboratoriediagnostik är ett krav och erfarenhet inom veterinärmedicinsk diagnostik är meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska samt är en van datoranvändare.
Erfarenhet av studenthandledning och arbete med forskningsprover är meriterande. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med beställningar i Proceedo, riskbedömningar och kemikaliehanteringssystemet Klara eller liknande och har erfarenhet i att jobba med labdatasystem (LIMS).
Vi söker dig som är självgående, driven och flexibel. I ditt arbetssätt är du noggrann, analytisk och kvalitetsmedveten. Du är lösningsorienterad och känner ansvar för den verksamhet du arbetar inom. Du har lätt för att skapa förtroende i dialog med andra, vill förstå andras behov och perspektiv samt hjälper till där det behövs. Du tycker om att ge service och sätter kunden i centrum. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk enhet som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 150 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård året om.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Snarast, enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-04-03.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis och eventuella andra för tjänsten relevanta intyg. Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Enhetschef
Kristina Beijer fornamn.efternamn@slu.se +46 18-67 16 09 Jobbnummer
9810072