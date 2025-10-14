Biomedicinsk analytiker till Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Halmstad
Region Halland / Biomedicinjobb / Halmstad Visa alla biomedicinjobb i Halmstad
2025-10-14
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa bästa möjliga diagnostik för våra patienter? Välkommen till ett trevligt team som månar om kvalitet i såväl process som i samarbete!
Om arbetet
Vid avdelningen för klinisk kemi i Halmstad bedriver vi en högteknologisk verksamhet i ständig utveckling.
Det finns ett stort analysutbud med sektioner för provinlämning, allmän/immunkemi, hematologi, koagulation, protein/allergi, specialkemi, molekylärbiologi och provtagning. Vår största personalkategori är biomedicinska analytiker men du kommer även att ha laboratorieassistenter, undersköterskor, medicinska sekreterare, molekylärbiologer, sjukhuskemister och läkare som arbetskamrater.
Vi har en mycket bra sammanhållning i personalgruppen och ser fram emot att få en ny kollega. Inom Medicinsk diagnostik finns ett bra samarbete inom och över specialitetsgränserna, allt för att våra patienter ska få bästa möjliga diagnostik och för att skapa flödeseffektiva processer. Du kommer arbeta väldigt flexibelt hos oss med flertalet olika arbetsuppgifter. Vi har arbetsrotation och beroende på dina tidigare erfarenheter och intresse finns möjlighet att anpassa sektionsplaceringen därefter.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, helg och natt.
Om arbetsplatsen
Förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa är länsövergripande och omfattar ca 1100 medarbetare. Utifrån Region Hallands vision Bästa livsplatsen verkar Ambulans, diagnostik och hälsa för en god hälsa hos befolkningen. Våra medarbetare är nyckeln till att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är alltid patienten och den halländske medborgaren.
Klinisk kemi Halland ingår i Medicinsk diagnostik Halland. Vi har verksamhet vid sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka samt Falkenberg.Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med högskoleexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap alternativt legitimerad biomedicinsk analytiker med laboratorieassistentexamen. Arbetet hos oss innebär att du kommer att arbeta självständigt men också vara del av ett större team. Vi ser att du som söker har god samarbetsförmåga, är strukturerad, kvalitetsmedveten och därmed förmår att bidra till verksamhetens utveckling enligt LEAN-principerna. Goda kunskaper i svenska är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som biomedicinsk analytiker https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/biomedicinsk-analytiker?mtm_campaign=RH_yrkessida_bma_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Medicinsk diagnostik Halland Kontakt
Desirée Bryngelsson, Avdelningschef 035–131806 Jobbnummer
9556916