Biomedicinsk analytiker till klinisk kemi och farmakologi
2026-03-06
Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Klinisk kemi och farmakologi (KKF) ingår i verksamhetsområdet Akademiska laboratoriet. Vi bedriver högspecialiserad diagnostik dygnet runt och erbjuder kvalificerad vägledning inom kemi och farmakologi. Verksamheten hanterar cirka 6 500 provrör per vardag. Våra analyser är snabba, kvalitetssäkrade och utformade för att stödja hälso- och sjukvårdens processer samt främja forskning och utveckling.
Vi tillhandahåller även stöd till patientnära verksamhet inom såväl sluten som öppen vård, liksom provtagning under kontorstid på Akademiska sjukhuset och vid laboratoriet på Lasarettet i Enköping. Inom KKF arbetar cirka 140 medarbetare, och vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats präglad av professionalism, engagemang och gott ledarskap.
Ditt uppdrag
Som biomedicinsk analytiker vid Klinisk kemi och farmakologi erbjuds du ett kvalificerat och varierat arbete i en högteknologisk laboratoriemiljö. Arbetsuppgifterna omfattar självständigt laborativt arbete, inklusive preanalytiskt arbete, bedömning och tekniskt godkännande av analyser. Du kommer att ha en huvudsaklig inriktning mot ett av våra laboratorier för specialanalyser och kommer primärt att arbeta med immunkemiska metoder, ELISA samt RIA. Rollen innebär även ansvar för att bidra till diagnostik, utbildning, information och kvalitetssäkring inom verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från andra sjukhuslaboratorium. Vidare är det meriterande med kunskaper inom spektrofotometri, elektrokemiluminiscens, ELISA eller RIA.
Du har god samarbetsförmåga, ett ödmjukt förhållningssätt och delar med dig av dina kunskaper. Arbetet innebär varierande tempo och ställer krav på förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsmoment.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten då arbetet innefattar kommunikation, dokumentation och kvalitetssäkring.
Personlig lämplighet och förmåga att snabbt komma in i arbetet kommer att tillmätas stor betydelse.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning 100%, på Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Efter genomförd upplärning ingår tjänstgöring på dagtid (måndag - fredag, 8:00-16:45). När du kommit in i arbetet finns möjlighet att arbeta jourtid (kvällar och helger). Vid regelbundet arbete på obekväm arbetstid utgår ett fast lönepåslag samt ersättning per obekvämt arbetspass, utöver ordinarie OB- och övertidsersättning.
Varmt välkommen med din ansökan! För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
• Ett CV och personligt brev på svenska
• Yrkeslegitimation och ev. övriga bilagor
Anställningsintervjuer genomförs löpande även under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan snarast.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Hodan Farah hodan.farah@akademiska.se
Avdelningschef Birgitta Andersson birgitta.andersson@akademiska.se
Facklig kontaktperson (Naturvetarna eller Vårdförbundet) nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
