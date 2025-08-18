Biomedicinsk analytiker till klinisk kemi & transfusionsmedicin
På klinisk kemi & transfusionsmedicin norra Hälsingland är vi 35 kollegor som tillsammans ansvarar för blodgivning samt hantering och analysering av prover. Vi har ett nära samarbete med övriga enheter inom laboratoriemedicin vilket bidrar till ett värdefullt kunskapsutbyte. Vår arbetsgrupp består av sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, laboratorieassistenter och undersköterskor. Vi är ett engagerat och härligt gäng som alltid har blodgivaren och patienten i fokus. Vår verksamhet syftar till att erbjuda analyser och beslutsstöd av hög kvalitet till hälso- och sjukvården samt tillgodose vårdens behov av blodkomponenter.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Våra arbetsuppgifter på blodcentralen innefattar bland annat blodgivning och administrativt arbete.
Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att intervjua och ta prover på nya blodgivare
• att utföra blodgivning
• att kalla givare
• att delta i förbättring/utvecklingsarbeten
• att ansvara för blodgivarmailen
• blodcentralens kundtjänst.
Hos oss får du
• arbeta tillsammans med professionella, ödmjuka och serviceinriktade kollegor i en involverande miljö
• chans att ta eget ansvar och arbeta i en flexibel verksamhet
• möta glada och engagerade blodgivare
• chans att utvecklas inom din profession och ditt yrke.
Vi söker dig som innehar en social kompetens, är omtänksam och är en god kommunikatör. Du uppskattar att arbeta och samarbeta med andra. Du har förmåga att bemöta människor med servicekänsla på ett professionellt och empatisk sätt. Du har även en god förmåga till att kunna arbeta självständigt.
Som biomedicinsk analytiker ska du
• vara legitimerad biomedicinsk analytiker
• ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift då arbetsuppgifterna innebär dokumentation samt kommunikation med blodgivare och kollegor.
Vänligen ansök så snart som möjligt då intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
