Biomedicinsk analytiker till klinisk kemi i Växjö
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Biomedicinjobb / Växjö Visa alla biomedicinjobb i Växjö
2025-12-03
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Gillar du utmaningar, att ta eget ansvar samt varierande och utvecklande arbetsuppgifter? Vi är drygt 30 kreativa, trevliga, ansvarstagande och lojala medarbetare som ser fram emot att välkomna ytterligare kollegor till teamet. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen Ett gott liv i ett livskraftigt län.
Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Region Kronoberg omfattar laboratorierna klinisk kemi och transfusionsmedicin både vid Växjö sjukhus och Ljungby sjukhus. Vi arbetar främst med rutinanalyser samtidigt som vi också utför analyser inom olika specialområden. Totalt utför vi ca 5 miljoner analyser varje år. Verksamheten är ackrediterad och det ställer krav på kvalitetssystem, kompetens och dokumentation, vilket vi möter genom den breda kompetens som finns här. Vår verksamhet bedrivs dygnet runt årets alla dagar.
Vi erbjuder:
• introduktionsprogram
• utbildningar
• interna föreläsningar
• temadagar
Som anställd i Region Kronoberg får du del av flera förmåner, för livets alla stadier, här är ett urval:
• Växla in semesterdagar: Om du är över 40 år tilldelas du 31 semesterdagar. Du har möjlighet att växla in de semesterdagar som överstiger 25 till ekonomisk ersättning.
• Föräldrapenningtillägg: Vi värdesätter din tid med familjen och erbjuder föräldrapenningtillägg under din föräldraledighet.
• Friskvård och hälsa: Tillgång till Regionens träningslokaler samt friskvårdsbidrag.
Flyttar du till oss i Kronoberg från ett annat län erbjuder vi dessutom inflyttarservice, en service och ett stöd när det gäller att hitta bostad med mera.
Läs mer om våra förmåner och inflyttarservice här:https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Publiceringsdatum2025-12-03
Arbetet är varierande och kommer i huvudsak att utgöras av laborativt arbete. Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom klinisk kemi i en modern miljö med automatiserade instrument.
Arbetet innebär nära samverkan med dina kollegor såsom biomedicinska analytiker, ingenjörer, kemister, laboratorieassistenter, administratörer och läkare. Arbetet kan även omfatta t. ex. studenthandledning, metodansvar, instrumentansvar och utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker.
Du har god förmåga att självständigt planera, prioritera och genomföra ditt arbete. Det är viktigt att du gillar att arbeta med varierade arbetsuppgifter och lära dig nya saker. Du har stor förståelse för kundens behov och ett intresse för att ständigt utveckla och förbättra kvalitén på vårt arbete. Du arbetar strukturerat, ansvarsfullt och trivs med att arbetstempot under vissa perioder är högt.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och i skrift motsvarande nivå C1 enligt Europarådets klassifikation Gemensam europeisk referensram för språk.
Du har goda kunskaper i det engelska språket.
Gruppen är viktig för oss därför vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi har nu en tillsvidaretjänst och ett vikariat ledigt. Vi arbetar på rotationstjänstgöring, vilket innebär arbete både dag, kväll, natt och helg. Tillträde sker enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, vänta därför inte med att skicka in din ansökan . Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Rekrytering kan komma att ske löpande, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Om du flyttar till Kronoberg och blir ny medarbetare i Region Kronoberg kan vi bistå med inflyttarservice. Det kan exempelvis handla om att hjälpa dig att hitta bostad genom våra nätverk. Vi erbjuder även information om aktiviteter, sevärdheter och övergripande om platsen du planerar att bosätta dig i.
