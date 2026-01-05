Biomedicinsk analytiker till Klinisk kemi, Falkenberg
Region Halland / Biomedicinjobb / Falkenberg Visa alla biomedicinjobb i Falkenberg
2026-01-05
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa bästa möjliga diagnostik för våra patienter? Välkommen till ett trevligt team som månar om kvalité i såväl process som i samarbete.
Om arbetet
Hos oss får du arbeta i ett ackrediterat laboratorium med varierande arbetsuppgifter och nära samarbete med olika professioner. På laboratoriet i Falkenberg arbetar idag fyra biomedicinska analytiker och nu söker vi ytterligare en kollega för att stärka vår laboratorieverksamhet.
En viktig del av vår verksamhet är provtagning och vi tar emot patienter i alla åldrar.
Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du med både kapillär- och venprovtagning, glukosbelastningar och barnprovtagning. Vi utför dagligen rutinanalyser inom hematologi, patientnära analyser samt hantering av provinlämning från våra vårdgrannar inom regionen och kommunen.
Då vi är en liten enhet med få anställda arbetar vi som ett lag med det mesta och det är därför viktigt att du som söker har kompetens och känsla för att vi alla tillsammans ger patienten en bra upplevelse och bidrar till en god och säker vård i hela analyskedjan, från provtagning till provsvar.
Ta chansen att utvecklas i en verksamhet där kvalitet, samarbete och patientfokus står i centrum.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller motsvarande.
Som person är du social, serviceinriktad och flexibel. Du är lugn, arbetar strukturerat och följer gällande riktlinjer och rutiner. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt och patientsäkert sätt. Vi värdesätter också en mycket god samarbetsförmåga - både inom det egna yrkesteamet och tillsammans med övriga professioner. Det är ett krav att du har goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vid tillsättning av denna tjänst.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med veckoarbetstid 40 timmar och endast dagtid måndag till fredag. Placeringsorten är Falkenberg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som biomedicinsk analytiker https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/biomedicinsk-analytiker?mtm_campaign=RH_yrkessida_bma_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Medicinsk diagnostik Halland Kontakt
Madeleine Rosén, Avdelningschef 0761-047814 Jobbnummer
9668805