Biomedicinsk analytiker till Klinisk kemi, Centralsjukhuset Karlstad
2025-09-22
Laboratoriemedicin Värmland söker biomedicinsk analytiker till Klinisk kemi i Karlstad.
Hos oss får du arbeta i en ackrediterad verksamhet med hög servicekvalitet, god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling i ett lärande klimat.
Din arbetsplats
Laboratoriemedicin Värmland bedriver verksamhet i hela länet och består av fyra medicinska specialiteter; Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och Transfusionsmedicin. Vi är idag 315 medarbetare i vår ackrediterade verksamhet och har uppdraget att med hög servicekvalitet erbjuda provtagning, preparera och analysera prover samt producera kvalitetssäkrade analysresultat, diagnoser och diagnosunderlag.
Vi söker nu biomedicinsk analytiker med placering på Klinisk kemi i Karlstad. Att arbeta inom Laboratoriemedicin Värmland innebär att du får varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Det finns även utvecklingsmöjligheter över disciplingränserna, det sker alltid efter behov och i dialog med medarbetaren samt med en gedigen upplärning. Vi är en trevlig arbetsplats med god arbetsmiljö där vi arbetar mot tydliga mål i ett lärande arbetsklimat. Nya idéer är alltid välkomna och tillsammans arbetar vi för att utveckla vår verksamhet.
Vi utför analysarbete främst inom områdena allmänkemi, hematologi och koagulation men också inom specialområdena immunokemi, proteinkemi, toxikologi och farmakologi. Vi utför även provtagningar, funktionsundersökningar och ansvarar för antikoagulationsmottagningen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker alternativt att du har en motsvarande relevant utbildning. Arbetet kräver att du är noggrann, välstrukturerad och har god kommunikativ förmåga. Du trivs i en föränderlig miljö och tycker om att arbeta i ett högt tempo. Du är flexibel och trivs med att arbeta i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
