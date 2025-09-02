Biomedicinsk analytiker till Klinisk Kemi 24Sju, Södertälje sjukhus
Är du biomedicinska analytiker och vill arbeta inom en laboratorieverksamhet som är i framkant? Vi på Klinisk kemi 24sju på Södertälje sjukhus söker nya kollegor!
Du erbjuds
en arbetsplats i en högteknologisk miljö på Europas bästa sjukhus med vård i framkant
individuellt introduktionsprogram på 3-6 månader och möjlighet att delta i interna interna föreläsningar och utbildningar
möjlighet till kompetensutveckling och internutbildning för personlig utveckling i yrket
Självklart får du också ta del av de generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder!Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Klinisk Kemi 24Sju på Södertälje sjukhus är en del av Funktionen Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK) inom Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL).
Vi erbjuder ett multidisciplinärt laboratorium där vi strävar efter den bästa servicen och det moderna ledarskapet.
Du kommer tillhöra ett fantastiska team som tillsammans arbetar för att leverera provsvar till verksamheterna inom vården, detta räddar både liv och säkerställer att patienter får rätt behandling. Med en hög kompetens, flexibilitet och kvalitet är vi stolta över att bedriva en laboratorieverksamhet i framkant där patienten sätts först. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklings- och förbättringsarbete för att effektivisera våra processer där du spelar en viktig roll.
Vi som arbetar är indelade i olika områden, såsom: Kund/Preanalys, Allmän- och immunkemi, Hematologi, Koagulation, Transfusionsmedicin samt Mikro och provtagningscentral. Dessa olika områden bidrar med ett varierat och intressant arbete som man aldrig tröttnar på eftersom du kommer att rotera på flera områden.
I tjänsten ingår schematjänstgöring dag och kväll på såväl vardagar som helger. Du kommer vara placerad på Södertälje sjukhus.
Vi söker dig som
har lätt för att anpassa dig till förändringar i en dynamisk miljö och ser möjligheter till förbättringar i nya förutsättningar
trivs med att samarbeta i team, relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och bidrar till en positiv arbetsmiljö
är noggrann i ditt arbete och säkerställer att provhantering och analyser uppfyller våra höga mål och kvalitetsstandard
ser helheten i vårt arbete och förstår hur din roll bidrar till hela verksamhetens framgång, med fokus på patientens bästa.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad Biomedicinsk analytiker
Erfarenhet av arbete på ett kliniskt kemiskt laboratorium
Erfarenhet av provtagning
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Välkommen med din ansökan!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
