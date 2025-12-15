Biomedicinsk analytiker till Klinisk Kemi 24Sju, Södersjukhuset
Vill du arbeta i en högteknologisk miljö där kvalitet, utveckling och patientfokus står i centrum? Vi söker nu en engagerad biomedicinsk analytiker som vill vara med och bidra till snabb och säker diagnostik i ett multidisciplinärt laboratorium i framkant.
Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
att vara en del av ett ett multidisciplinärt laboratorium där vi strävar efter den bästa servicen och det moderna ledarskapet
en spännande roll i en högteknologisk miljö där du bidrar till snabb och korrekt diagnostik dygnet runt
interna föreläsningar, utbildningar och ett gediget introduktionsprogram
ett varierande arbete i en högteknologisk miljö
en stimulerande arbetsmiljö där innovation och utveckling är en självklar del av vardagen.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Vi är ett högkvalitativt teknologiskt laboratorium som nu utvecklas mot att bli ett multidisciplinärt labb där fler analyser kontinuerligt adderas för att möta sjukvårdens växande behov. Vår centralt belägna verksamhet är en viktig pulsåder i både akut- och övrig sjukvård. Med hög kompetens och kvalitet bedriver vi laboratorieverksamhet i framkant, där patienten alltid står i fokus.
Vår organisation är uppdelad i flera områden: Kund/Preanalys, Allmän- och immunkemi, Hematologi, Koagulation, Mikrobiologi samt Provtagningscentralen. Detta ger dig ett varierat och stimulerande arbete där du får möjlighet att rotera mellan flera områden - vilket gör att jobbet aldrig blir enformigt.
Vi arbetar aktivt med utvecklings- och förbättringsarbete för att effektivisera våra processer, där du som medarbetare har en viktig roll.
Upplärning sker dagtid fram till dess att nödvändig behörighet har uppnåtts, vilket kan variera beroende på tidigare erfarenhet. Tjänsten omfattar även schemalagd arbetstid dag och kväll, både på vardagar och helger.
Vi söker dig som
tillför arbetsglädje i vårt härliga team
har en stark känsla för kvalitet
är kommunikativ, öppen och flexibel
trivs lika bra med att arbeta självständigt som i nära samarbete med kollegor
anser att god service mot våra kunder är en självklarhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker eller motsvarande universitets-/högskoleutbildning
Behärskar svenska språket i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete på ett kliniskt kemiskt laboratorium.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
