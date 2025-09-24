Biomedicinsk analytiker till Klinisk kemi 24Sju i Huddinge
Är du biomedicinsk analytiker och vill utföra viktiga, varierande och roliga arbetsuppgifter som gör skillnad på riktigt? Då är vi rätt arbetsplats för dig!
Du erbjuds
ett varierande arbete i en högteknologisk miljö på ett av Europas största Universitetssjukhus
möjlighet till fortbildning i form av internföreläsningar, kurser och temadagar
karriär- och kompetensmodell.
Självklart får du också ta del av samtliga förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.
Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du att göra undersökningar på biologiskt material, främst blod, för att diagnostisera sjukdomar och följa behandlingseffekter. Vi erbjuder en utmanande och stimulerande arbetsplats där vi med ett brett analyssortiment stödjer vårdens patientflöden med snabb diagnostik dygnet runt.
Arbetsuppgifterna är varierande. Du kommer bland annat att handha instrument och under stort ansvar bedöma rimligheten i analyssvar. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklings- och förbättringsarbete för att effektivisera våra processer. Du kommer att vara delaktig i introduktion och upplärning av studenter och medarbetare.
På enhet 24Sju Huddinge bedriver vi verksamhet dygnet runt inom fem olika områden: Kund-Preanalys, Allmän- och Immunkemi, Hematologi, Koagulation/övrig kemi och patientnära analysverksamhet samt Mikrobiologi/PCR.
I tjänsten ingår arbete såväl kvällar som helger med placering på Huddinge sjukhus.
Vi söker dig som
är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker eller annan naturvetenskaplig universitets-/högskole-utbildning som arbetsgivaren anser relevant.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete på Kliniskt kemiskt laboratorium
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Arbetsprov samt provanställning kan komma att tillämpas.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
