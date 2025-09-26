Biomedicinsk analytiker till Klinisk kemi 24Sju
Är du biomedicinska analytiker och vill arbeta inom en laboratorieverksamhet som är i framkant? Vill du ha ett utmanande och utvecklande arbete där du erbjuds kompetensutveckling? Då kan det vara dig vi söker.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett introduktionsprogram anpassat efter dig och din erfarenheter för en smidig start
att få arbeta i ett team med glada, kompetenta och trygga kollegor
ett varierande arbete i en högteknologisk miljö
en karriär- och kompetensmodell som möjliggör personlig utveckling
möjlighet att delta i interna föreläsningar och utbildningar.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Hos oss får du ett stimulerande och utvecklande arbete, med varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter till fördjupade kunskaper inom Klinisk kemi. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med öppet arbetsklimat, engagerade medarbetare samt ett coachande ledarskap som uppmuntrar till delaktighet och ett gott medarbetarskap.
Enheten bedriver verksamhet dygnet runt och är indelad i olika områden:
Kund/Preanalys/Provtagning
Allmän- och immunkemi/Blodgas
Hematologi/Koagulation
Transfusionsmedicin.
Behörighetsutbildning sker på dagtid 40 h/v, tills dess att nödvändiga behörigheter har uppnåtts för att arbeta på schema. I schematjänstgöringen ingår arbete på jourtid, kvällar och helger.
Vi söker dig som
brinner för att ha en nyckelroll i vården
anser att god service är en självklarhet
kan arbeta både självständigt och i team
har en stark känsla för kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker
God kunskap i svenska språket, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av klinisk kemi
Erfarenhet av transfusionsmedicin.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
