Biomedicinsk analytiker till Klinisk Kemi 24 Sju
Region Stockholm / Biomedicinjobb / Solna Visa alla biomedicinjobb i Solna
2025-09-24
Är du legitimerad biomedicinsk analytiker och vill ha ett varierat arbete i en högteknologisk miljö? Vill du samtidigt erbjudas möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling? Vi på Klinisk kemi 24 Sju i Solna söker nu en ny kollega.
Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett spännande och utvecklande arbete med den senaste högkvalitativa teknologin i ett multidisciplinärt laboratorium där fler analyser tas för att möta sjukvårdens behov
individuellt introduktionsprogram anpassat till verksamhet och dina tidigare erfarenheter
interna föreläsningar och utbildningar och vi arbetar aktivt med karriär- och kompetensmodell.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig!
Hos oss inom Klinisk kemi 24 Sju arbetar du i multidisciplinära laboratorium, där vi strävar efter den bästa servicen. Med hög kompetens, flexibilitet och kvalitet levererar vi provsvar till vården för att möta sjukvårdens behov. Du kommer bli en del av en laboratorieverksamhet i framkant som sätter patienten först. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklings- och förbättringsarbete för att utveckla våra processer.
Vi är indelade i olika områden:
Kund/Preanalys
Allmän- immunokemi och serolog
Hematologi
Koagulation
Övrig kemi
PCR och blododlingar
I rollen som biomedicinsk analytiker till 24 Sju har du varierande arbetsuppgifter som är vanligt förekommande på Klinisk Kemi. Tjänsten innebär även arbete på kvällar och helger.
Vi söker dig som
har mod att agera efter din egen övertygelse. Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande
har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad Biomedicinsk analytiker eller motsvarande högskoleutbildning
Erfarenhet från 24Sju-verksamhet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Arbetsprover kan förekomma.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
