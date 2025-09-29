Biomedicinsk analytiker till klinisk kemi
På klinisk kemi & transfusionsmedicin i Hudiksvall står vi inför en spännande nystart. Med en ny chef på plats ser vi fram emot att tillsammans stärka gemenskapen och utveckla vår arbetsmiljö. I vårt team arbetar biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, laboratorieassistenter, undersköterskor och en laboratorieingenjör, sida vid sida för att säkerställa hög kvalitet i blodgivning och provanalyser - alltid med patientens bästa i fokus.
Vår verksamhet finns för att erbjuda analyser och beslutsstöd av hög kvalitet till hälso- och sjukvården. Dessutom tillgodoser vi vårdens behov av blodkomponenter. Vi söker dig som vill bidra med både kompetens och engagemang, och som ser värdet i att vara med och bygga ett tryggt och inkluderande team.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker spelar du en avgörande roll i vår verksamhet - både för blodgivare och för den vård som är beroende av säkra analyser och blodkomponenter. Du arbetar nära både givare, patienter och kollegor, och din insats gör skillnad varje dag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• utföra laborativt arbete och provmottagning
• arbeta med bedömning och tekniskt godkännande av analyssvar samt föreslå åtgärder och felsöka vid avvikelser
• delta vid introduktion och handledning av kollegor och studenter
• delta i förbättrings- och utvecklingsarbeten.
Vi arbetar enligt ett roterande schema som ger dig möjlighet att bredda din kompetens inom flera olika sektioner. Tjänsten innebär schemalagt arbete dygnet runt.
Hos oss får du
• arbeta tillsammans med professionella och serviceinriktade kollegor i en involverande miljö
• en trygg introduktion anpassad utifrån dina behov
• möjlighet att utvecklas både personligen och i din yrkesroll
• ständig utveckling och säkerställande av vår kvalitét.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling - oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig med god kommunikationsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt. Du trivs att arbeta i team men behöver också vara flexibel och ta ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Du har ett öga för kvalitet och service, och bidrar till ett gott samarbete i en vardag där noggrannhet, omtanke och respekt för andra prioriteras.
För att lyckas i rollen krävs
• svensk legitimation för arbete som biomedicinsk analytiker alternativt annan högskoleutbildning relevant för yrket
• goda kunskaper i svenska språket på minst C1-nivå.
Tidigare arbete på kliniskt laboratorium är meriterande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
