Biomedicinsk analytiker till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Region Stockholm / Biomedicinjobb / Huddinge Visa alla biomedicinjobb i Huddinge
2026-03-09
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Är du biomedicinsk analytiker och intresserad av att jobba med blodkomponentframställning? Vill du arbeta på ett av Europas bästa sjukhus med vård i framkant? Ansök idag för att bli en del av oss på Medicinsk Diagnostik Karolinska!
Du erbjuds
möjligheten att arbeta på ett av Europas bästa sjukhus med vård i framkant
ett nära och givande samarbete med andra yrkeskategorier
flexibla arbetstider och tillämning av flextid.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Transfusionsmedicin är en del av Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin. Inom området finns två inriktningar: blodkomponenter och immunhematologi. Din huvudsakliga placering kommer att vara inom blodkomponenter i Huddinge.
Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för blodförsörjningen till sjukvården i Region Stockholm. I Huddinge sker all produktion av blodkomponenter från blodgivarnas blod, vilket gör enheten till en central del av regionens transfusionsverksamhet.
Vår enhet består av totalt 36 medarbetare med olika utbildningsbakgrund och kompetenser. Här arbetar laboratoriebiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och laboratorieingenjörer tillsammans i ett nära samarbete.
Arbetsuppgifterna innebär produktion av blodkomponenter (främst erytrocyter, plasma och trombocyter), men omfattar också frisläppning, försäljning och koordination av blodlagret. Vi arbetar med ackrediterade metoder och kvalitetsarbete.
Arbetstiden är dagtid 8-16.30 eller kvällstid 12:30-21:00 eller 14:30-23:00 under vardagar och vissa lördagar. Vi tillämpar flextid. Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi söker dig som
är självgående och tar ansvar för arbetsuppgifter samt kan strukturera ditt dagliga arbete
har en god samarbetsförmåga och kan arbeta väl i team
är trygg, prestigelös och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
är duktig på att kommunicera och pratar klart och engagerat i möten samt är lyhörd gentemot andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av blodkomponentframställning, frisläppning och fördelning av blodlager.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Medicinsk Diagnostik Karolinska Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Kontakt
Hanna-Stina Martinsson Ahlzén hanna-stina.martinsson-ahlzen@regionstockholm.se Jobbnummer
9783700